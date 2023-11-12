Мрачное будущее. Следующее цветение бамбука, происходящее раз в 120 лет, обернется катастрофой

Исследование показывает, что будущее цветение бамбука станет началом конца для целого вида — растения едва ли удастся восстановить.

Хенон (Phyllostachys nigra var. Henonis) — разновидность бамбука, который цветет лишь раз в 120 лет. Это событие годами привлекает внимание ботаников, так как длительный интервал не дает возможности его нормально изучить. Однако теперь ученые опасаются, что следующее цветение обернется катастрофой, пишет IFLScience.

Последнее крупное цветение хенона произошло в 1908 году, затем частичное цветение было замечено в период между 19003 и 1912 годами. Исследователи считают, что следующее крупное цветение должно произойти примерно в 2028 году.

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Однако в 2020 году ученые обнаружили, что некоторые растения начали цвести дальше времени. Это дало ботаникам уникальный шанс изучить, как восстанавливаются растения. В ходе исследования ученые из Университета Хиросимы наблюдали за бамбуком и совершили мрачное открытие: они обнаружили, что следующее масштабное цветение может обернуться катастрофой для производства бамбука и окружающей среды.

По словам первого автора исследования Тосихиро Ямады, они с командой обнаружили, что цветущие растения попросту не дали жизнеспособных семян, которые могли бы прорасти. Наблюдения показали, что производство бамбука было полностью остановлено после цветения: не было никаких признаков регенерации растений после цветения в течение последующих трех лет.

Кроме того ученые также не выявили бесполого размножения растения. Фактически все стебли на участке исследования погибли, без каких-либо признаков регенерации за счет семян или стеблей. В результате ученые пришли к выводу, что Японию ждет мрачное будущее: этот вид растений будет чрезвычайно трудно восстановить после цветения.

Команда считает, что регенерация бамбука после большого цветения будет чрезвычайно медленной и продлится всего несколько лет. В течение этого времени бамбук будет попросту невозможно собрать и это возымеет значительный экономический эффект.

Еще одной проблемой, связанной с этим вымиранием, станет воздействие на окружающую среду. Предполагается, что вымирание хенона в конечном итоге приведет к радикальным изменениям в растительности, а также местном земном покрове.

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