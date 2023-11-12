Диаметрально равны: ученые выяснили, правда ли, что левши лучше ориентируются в пространстве

В новом масштабном эксперименте ученые прибегли к помощи компьютерной игры, изначально разработанной для поиска деменции, для определения правдивости устоявшегося мнения о том, что левши имеют гораздо более развитые пространственные навыки.

Недавнее исследование, проведенное Университетом Йорка и Университетским колледжем Лондона, не выявило существенных различий в пространственных навыках левшей и правшей. Такой вывод был сделан после анализа данных более 420 тыс. участников из 41 страны, игравших в видеоигру "Sea Hero Quest". Игра, предназначенная для оценки способности к пространственной навигации, позволила собрать исчерпывающие демографические данные и данные о двигательных привычках, пишет Medical News.

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Исследование, проведенное под руководством доктора Пабло Фернандеса-Веласко из Йоркского университета, позволило использовать участвующих в игре для стандартизации тестирования на разнообразной и большой выборке. Несмотря на существовавшие ранее предположения и неубедительные исследования о том, что левши могут обладать более высокими пространственными навыками, данное масштабное исследование не выявило никаких доказательств в пользу этого утверждения.

Пространственные навыки, имеющие решающее значение для восприятия и навигации в физическом окружении, не доминируют ни в одном из полушарий мозга. Отсутствие четкого доминирования оставляло научное сообщество в неведении относительно возможной связи между пространственными навыками и рукопожатием. В исследовании также учитывались такие факторы, как возраст, пол и образование, и был сделан вывод, что они не влияют на связь между предпочтением руки и вышеописанными навыками.

Участники исследования играли в игру "Sea Hero Quest" — приложение, изначально разработанное для изучения деменции. Игра предполагает управление лодкой в определенных местах по карте, предоставляемой игрокам. В исследование были включены только те, кто достиг 11-го уровня.

Интересно, что процент левшей среди участников составил 9,94%, причем леворукость чаще встречается у мужчин, что соответствует общим тенденциям в популяции. Доктор Фернандес-Веласко отметил важность продолжения исследований в области познания, предположив, что если крупномасштабные пространственные навыки могут не отличаться в зависимости от руки, то другие аспекты, такие как стиль навигации в отношении окружающей среды, могут показать различия.

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