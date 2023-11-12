Убийственное одиночество: ученые узнали, что одиночки подвержены риску ранней смерти

Новое масштабное исследование выявило, что даже людям, которые живут в одной квартире с другими, стоит опасаться, если их социальная активность вне привычного круга общения находится на низком уровне.

Недавнее исследование, проведенное Университетом Глазго, свидетельствует о значительном влиянии социальных взаимодействий на продолжительность жизни. Исследование, в котором приняли участие более 450 тыс. человек со средним возрастом 57 лет, длилось около 12 лет. В нем изучались различные формы социального взаимодействия, включая частоту посещения друзей и родственников, участие в еженедельных групповых мероприятиях и условия проживания, пишет Daily Mail.

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Полученные результаты выявили четкую корреляцию между нечастыми посещениями социальных учреждений и повышенным риском преждевременной смерти. У людей, которые редко или никогда не навещали близких, риск ранней смерти был на 39% выше по сравнению с теми, кто навещал их ежедневно. Интересно отметить, что польза от социального взаимодействия сохранялась независимо от того, были ли посещения ежедневными, еженедельными или ежемесячными, что подчеркивает важность хотя бы ежемесячных социальных контактов.

Люди, которые еженедельно участвовали в групповых мероприятиях, таких как общественные собрания или клубы, также продемонстрировали более низкую вероятность смерти в течение периода исследования. Это позволяет предположить, что активное участие в общественной жизни способствует формированию более здорового образа жизни, потенциально способствуя снижению вредных привычек, таких как курение или чрезмерное употребление алкоголя.

Исследование также показывает, что даже людям, живущим с другими людьми, для поддержания оптимального здоровья необходимо регулярное социальное взаимодействие за пределами их непосредственного окружения. Ведущий автор исследования доктор Хамиш Фостер и соавтор Джейсон Гилл подчеркивают, что ежемесячное посещение друзей и родственников, особенно изолированных, может оказать существенный защитный эффект.

Кэролайн Абрахамс, директор благотворительной организации Age UK, поддерживает эти выводы, отмечая важнейшую роль близких отношений в раннем выявлении и профилактике проблем со здоровьем у пожилых людей. Наличие поддерживающей сети часто побуждает обращаться за необходимой медицинской помощью и может сыграть важную роль в решении проблем со здоровьем до их обострения. Данное исследование подчеркивает важность поддержания социальных связей как одного из ключевых факторов, способствующих долголетию и общему благополучию.

Ранее Фокус писал о том, что мозг одиноких людей работает совсем по-другому. Исследование показало, что существуют отличия не только между одинокими и не одинокими людьми, но даже между отдельными одиночками.

Также Фокус писал о том, что риск сердечной недостаточности повышен у одиночек. Как социальная изоляция, так и одиночество связаны с более высокими показателями заболевания.

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