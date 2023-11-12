Гигиенический анализ: ученые разработали тампон, способный диагностировать ИППП

По словам авторов их новая разработка позволяет с легкостью обнаружить инфекции, передаваемые половым путем, без необходимости предварительной записи к врачам и назначений ими анализов.

Британская компания Daye представила новый набор для домашнего обследования на инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), в котором для выявления распространенных инфекций, передающихся половым путем, используются тампоны. Запущенный исключительно в Великобритании, сервис, как ожидается, будет распространен на США и страны Европейского союза. Эти тампоны, которые продаются уже около года, предназначены для анализа микробиома влагалища с целью выявления или мониторинга состояний, связанных с его дисбалансом, таких как дрожжевые инфекции или бактериальный вагиноз, пишет Gizmodo.

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Новый набор для скрининга ИППП позволяет выявить генетические маркеры пяти распространенных ИППП, включая хламидиоз и гонорею. Пользователи проводят тест в домашних условиях и отправляют его в лабораторию вместе с анкетой, ожидая результатов через 5-10 дней. При положительных результатах предлагается консультация медсестры и возможное лечение.

В данном методе тестирования используется технология ПЦР, известная своей точностью в диагностике инфекционных заболеваний. Предыдущие исследования подтверждают, что тампоны являются эффективным средством тестирования на ИППП, сравнимым с традиционными методами взятия мазков. Компания Daye сообщает о низком уровне неверного диагностирования при тестировании, что подтверждается результатами клинических испытаний с участием 600 пациентов.

ИППП вызывают все большую озабоченность во всем мире: растет число таких заболеваний, как хламидиоз и лекарственно-устойчивая гонорея. Регулярные скрининги необходимы из-за того, что эти инфекции часто протекают бессимптомно. Тест Daye призван внести свой вклад в решение этой проблемы, хотя некоторые эксперты высказывают опасения по поводу чрезмерного лечения и устойчивости к антибиотикам, особенно в отношении таких инфекций, как уреаплазма, которые не всегда могут вызывать заболевание. В ответ на это компания Daye подчеркивает свою приверженность снижению этих рисков, уделяя особое внимание просветительской работе по поддержанию здорового микробиома влагалища.

В настоящее время эта услуга доступна только в Великобритании, но планируется ее распространение на США и ЕС, и компания Daye рассматривает возможность добавления к своим услугам тестирования на ВПЧ. Цена базового теста на ИППП составляет около 120 долл. США, а консультация стоит дополнительно около 35 долл. США.

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