Новый ядерный двигатель позволит быстрее достичь окраин Солнечной системы: что известно (фото)

Компания Lockheed Martin создает космический аппарат с ядерным реактором для исследования дальнего космоса.

Lockheed Martin занимается созданием нового типа космических аппаратов с ядерным двигателем, который позволит намного быстрее достичь планет и других тел за Юпитером, пишет New Atlas.

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Все больше космических аппаратов ученые запускают за переделы внутренней части Солнечной системы. В будущем планируются также новые миссии для исследований планет и других тел, которые находятся за Юпитером. Но продолжительность таких полетов составляет годы, а иногда даже десятилетия.

Поэтому инженеры разных частных компаний, а также государственных учреждений, в частности в США, занимаются созданием нового типа космических двигателей, которые бы позволили ускорить время полета. Современные ракеты с химическими двигателями, а также аппараты с солнечными панелями уже не могут в полной мере обеспечить выполнение миссий по исследованию дальнего космоса. Предел их возможностей – это полет к Юпитеру.

Аппараты и космические корабли, которые нужно отправить дальше этой планеты должны использовать ядерную энергию в той или иной форме, как сейчас считают ученые. Они смогут быстрее достичь намеченных целей во внешней Солнечной системе в то время, как ракеты-носители с химическими двигателями могут привести в движение аппараты только за счет их небольшого размера, а также использования ими гравитационных маневров. Все это занимает слишком много времени.

Инженеры компании Lockheed Martin находятся на завершающей стадии разработки своего нового космического аппарата, который будет работать на ядерной энергии. При этом инженеры хотят объединить в новом аппарате для создания тяги ядерный реактор с электрическими двигателями, работающими на эффекте Холла.

Lockheed Martin занимается созданием нового типа космических аппаратов с ядерным двигателем, который позволит намного быстрее достичь планет и других тел за Юпитером Фото: Lockheed Martin

Согласно нынешнему проекту, в корпусе нового космического аппарата будет размещен ядерный реактор, а за ним – электрические двигатели. Само же научное оборудование будет размещено дальше на специальном удлинителе, что защитит его от источника ядерной энергии.

Новый реактор будет создан с использованием технологий, применяемых для создания двигателей Стирлинга. Активная зона ректора будет иметь диаметр всего 15 см и будет окружена отражателем из оксида бериллия. В качестве топлива должен использоваться уран-235. Принцип работы следующий: один стержень из карбида бора запускает и останавливает реактор, а отражатель ловит вылетающие нейтроны и отражает их обратно в активную зону.

В целях безопасности реактор не будет введен в действие, пока космический аппарат не выйдет на безопасную орбиту. После запуска тепло реактора будет использоваться для питания ряда тепловых двигателей Стирлинга, которые работают путем сжатия и расширения газа в замкнутом цикле. Таким образом будет производится до 20 кВт электроэнергии, что в 3 раза больше, чем производят солнечные батареи нынешних космических аппаратов.

Согласно заявлению Lockheed Martin, полученная энергия приведет в действие двигатели, работающие на эффекте Холла, и это позволит медленно, но верно разогнать космический аппарат до очень большой скорости. Это позволит аппарату быстро достичь намеченные целей во внешней Солнечной системе и при необходимости даже покинуть ее. Исходя из этого время полета аппарата значительно сократится.

Фокус уже писал о том, как она будет выглядеть новая космическая станция Starlab и кто ее построит. За этим проектом стоит Европейское космическое агентство, а также компании из Европы и США.