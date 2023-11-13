Будущая космическая станция Starlab: как она будет выглядеть, и кто ее построит (фото)

Европейское космическое агентство и две частные компании объединились для создания замены Международной космической станции.

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Европейское космическое агентство (ЕКА), а также компания из Европы Airbus Defence and Space и американская Voyager Space заключили технологическое соглашение, целью которого является создание на орбите новой космической станции Starlab. Она должна стать заменой для Международной космической станции (МКС), которую выведут из эксплуатации в 2030 году, пишет New Atlas.

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25 лет назад на орбиту был запущен первый модуль МКС, а немного позже станция превратилась в 100-тонный орбитальный научный комплекс, где побывали сотни астронавтов и были проведены тысячи исследований. МКС продолжает свое функционирование и дальше, но через 7 лет станция закончит свою работу и будет затоплена в Тихом океане.

25 лет назад на орбиту был запущен первый модуль МКС, а немного позже станция превратилась в 100-тонный орбитальный научный комплекс Фото: Business Insider

МКС является продуктом сотрудничества нескольких космических агентств мира, но Россия планирует выйти их этого проекта, а к тому же станция технологически устарела и вскоре станет небезопасной для астронавтов. Но это не значит, что на орбите не появится новой подобной космической станции. Сейчас и NASA, и ЕКА вместе с частными компаниями готовят проекты для создания нового орбитального аванпоста. Но это будет не одна новая МКС, а несколько не таких больших космических станций.

ЕКА, и компании Airbus Defence and Space и Voyager Space подписали трехстороннее соглашение с целью строительства одного из таких новых орбитальных аванпостов на низкой околоземной орбите. Речь идет о станции Starlab Фото: ESA

ЕКА, и компании Airbus Defence and Space и Voyager Space подписали трехстороннее соглашение с целью строительства одного из таких новых орбитальных аванпостов на низкой околоземной орбите. Речь идет о станции Starlab, которая будет иметь намного меньший размер, чем МКС, но технологически она будет намного лучше. Судя по представленным проектным изображениям, новый аванпост будет состоять из жилого модуля, куда смогут присоединяться космические корабли благодаря универсальной стыковочной системе.

Рядом с этим модулем будет находиться научный модуль с местами для крепления оборудования для проведения экспериментов, а также здесь будет находиться роботизированный манипулятор. В третьем модуле будут размещены двигатели для поддержания правильного положения станции в космосе, а также солнечные панели для обеспечения Starlab электроэнергией.

Согласно заявлению ЕКА, будет создана вся необходимая инфраструктура, которая обеспечит "жизнь" орбитального комплекса, куда смогут прилетать как пилотируемые, так и грузовые космические корабли Фото: ESA

Согласно заявлению ЕКА, будет создана вся необходимая инфраструктура, которая обеспечит "жизнь" орбитального комплекса, куда смогут прилетать как пилотируемые, так и грузовые космические корабли. При этом станцию смогут использовать не только государственные организации, но и частные компании.

Как уже писал Фокус, недавно китайские ученые обнародовали новые сведения о космической станции "Тяньгун", внутри которой, как оказалось, находится очень важный инструмент. Напоминаем, что Китай не принимает участие в проекте МКС, а потому с 2022 года китайские астронавты проводят исследования на орбитальном аванпосте, созданном КНР.

Также Фокус писал об инциденте, который случился с двумя астронавтами МКС, во время выхода в открытый космос для проведения обслуживания и ремонта станции. Американские астронавты потеряли набор инструментов и сейчас он летает в космосе. Оказывается, его можно увидеть в небе при определенных условиях.