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Технології та наука

Майбутня космічна станція Starlab: який вигляд вона матиме, і хто її побудує (фото)

космічна станція Starlab
Фото: ESA | Майбутня космічна станція Starlab: який вигляд вона матиме, і хто її побудує

Європейське космічне агентство і дві приватні компанії об'єдналися для створення заміни Міжнародної космічної станції.

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Європейське космічне агентство (ЄКА), а також компанія з Європи Airbus Defence and Space і американська Voyager Space уклали технологічну угоду, метою якої є створення на орбіті нової космічної станції Starlab. Вона має стати заміною для Міжнародної космічної станції (МКС), яку виведуть з експлуатації у 2030 році, пише New Atlas .

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25 років тому на орбіту було запущено перший модуль МКС, а трохи згодом станція перетворилася на 100-тонний орбітальний науковий комплекс, де побували сотні астронавтів і було проведено тисячі досліджень. МКС продовжує своє функціонування і далі, але через 7 років станція закінчить свою роботу і буде затоплена в Тихому океані.

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25 років тому на орбіту було запущено перший модуль МКС, а трохи пізніше станція перетворилася на 100-тонний орбітальний науковий комплекс
Фото: Business Insider

МКС є продуктом співпраці кількох космічних агентств світу, але Росія планує вийти з цього проєкту, а до того ж станція технологічно застаріла і незабаром стане небезпечною для астронавтів. Але це не означає, що на орбіті не з'явиться нової подібної космічної станції. Зараз і NASA, і ЄКА разом із приватними компаніями готують проєкти для створення нового орбітального аванпосту. Але це буде не одна нова МКС, а кілька не таких великих космічних станцій.

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ЄКА, і компанії Airbus Defence and Space та Voyager Space підписали тристоронню угоду з метою будівництва одного з таких нових орбітальних аванпостів на низькій навколоземній орбіті. Йдеться про станцію Starlab
Фото: ESA

ЄКА, і компанії Airbus Defence and Space та Voyager Space підписали тристоронню угоду з метою будівництва одного з таких нових орбітальних аванпостів на низькій навколоземній орбіті. Йдеться про станцію Starlab, яка матиме набагато менший розмір, ніж МКС, але технологічно вона буде набагато кращою. Судячи з представлених проєктних зображень, новий аванпост складатиметься з житлового модуля, куди зможуть приєднуватися космічні кораблі завдяки універсальній стикувальній системі.

Поруч із цим модулем розміщуватиметься науковий модуль із місцями для кріплення обладнання для проведення експериментів, а також тут буде знаходитися роботизований маніпулятор. У третьому модулі будуть розміщені двигуни для підтримки правильного положення станції в космосі, а також сонячні панелі для забезпечення Starlab електроенергією.

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Згідно із заявою ЄКА, буде створено всю необхідну інфраструктуру, яка забезпечить "життя" орбітального комплексу, куди зможуть прилітати як пілотовані, так і вантажні космічні кораблі
Фото: ESA

Згідно із заявою ЄКА, буде створено всю необхідну інфраструктуру, яка забезпечить "життя" орбітального комплексу, куди зможуть прилітати як пілотовані, так і вантажні космічні кораблі. При цьому станцію зможуть використовувати не тільки державні організації, а й приватні компанії.

Як уже писав Фокус, нещодавно китайські вчені оприлюднили нові відомості про космічну станцію "Тяньгун", усередині якої, як виявилося, міститься дуже важливий інструмент. Нагадуємо, що Китай не бере участі в проекті МКС, а тому з 2022 року китайські астронавти проводять дослідження на орбітальному аванпості, створеному КНР.

Також Фокус писав про інцидент, який трапився з двома астронавтами МКС, під час виходу у відкритий космос для проведення обслуговування і ремонту станції. Американські астронавти загубили набір інструментів і зараз він літає в космосі. Виявляється, його можна побачити в небі за певних умов.