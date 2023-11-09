Загублену астронавтами МКС сумку з інструментами тепер можна побачити в нічному небі (фото)

Можливо, ви й не хотіли спостерігати за викинутим з Міжнародної космічної станції предметом, але тепер є така можливість.

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Минулого тижня двоє астронавтів NASA загубили сумку з інструментами під час ремонту Міжнародної космічної станції (МКС) у відкритому космосі. Фахівці NASA занесли цей предмет у каталог космічного сміття під ім'ям 58229/1998-067WC і розрахували орбіту його польоту. Виявляється, тепер цю загублену сумку можна побачити в небі навіть без допомоги потужного телескопа. Для цього потрібно лише темне небо і наявність бінокля, пише IFLScience.

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Звичайно, порівняно з орбітальною станцією загублена сумка з інструментами є крихітним предметом. Проте, за словами вчених, вона відбиває достатньо сонячного світла, щоб її яскравість досягла 6-ї зоряної величини в небі над Землею.

1 листопада двоє астронавтів NASA Жасмін Могбелі та Лорал О'Хара вийшли у відкритий космос для проведення обслуговування і ремонту МКС і загубили сумку з інструментами Фото: NASA

Люди, які мають відмінний зір, можуть побачити в нічному небі астрономічні об'єкти з такою яскравістю. Але, щоб точно помітити сумку, потрібно все ж скористатися біноклем. При цьому небо має бути чистим і темним, а також спостереження потрібно проводити далеко від міст, де існує світлове забруднення.

За словами вчених, сумка летить у космосі майже з тією самою швидкістю, що й МКС і за тією самою траєкторією, хоча й трохи випереджає саму станцію. Вважається, що ще кілька місяців поспіль ця сумка кружлятиме навколо Землі і буде доступна для спостереження. Після цього космічний предмет опуститься на нижчу орбіту і згорить у верхніх шарах атмосфери Землі. Але що довше сумка опускатиметься до атмосфери, то важче її буде виявити. Тому найкращий час спостереження за нею — це найближчі тижні.

Для того, щоб виявити загублений предмет потрібно знайти спочатку в космосі МКС, яка пролітатиме над місцем спостереження. Цього тижня, наприклад, переміщення МКС навколо Землі добре видно в Північній півкулі. Але для цього потрібно встати дуже рано, ще до світанку.

Так виглядає загублена сумка з інструментами з борту МКС Фото: NASA

МКС можна легко побачити тільки тоді, коли на Землі темно, але сонячне світло вже освітлює планету. Орбітальну станцію, яка розташована на висоті 400 км над поверхнею Землі, добре видно в бінокль у цей час. Звісно, космічний об'єкт із яскравістю 6-ї зоряної величини побачити важче, ніж більш яскраву орбітальну станцію. Але, можливо, вам пощастить.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили найдальшого двійника Чумацького Шляху — спіральну галактику з перемичкою на відстані 11,7 млрд світлових років від Землі. При цьому вчені зробили несподівані відкриття, які стосуються особливості цієї галактики, а також темної матерії.

Також Фокус писав про те, що стали відомі подробиці місії NASA на зворотний бік Місяця. На Місяць полетить пристрій SPIDER для дослідження надр супутника, щоб виявити тут водяний лід.