Потерянную астронавтами МКС сумку с инструментами теперь можно увидеть в ночном небе (фото)
Возможно вы и не хотели наблюдать за выброшенным с Международной космической станции предметом, но теперь есть такая возможность.
На прошлой неделе двое астронавтов NASA потеряли сумку с инструментами во время ремонта Международной космической станции (МКС) в открытом космосе. Специалисты NASA занесли этот предмет в каталог космического мусора под именем 58229/1998-067WC и рассчитали орбиту его полета. Оказывается, теперь эту утерянную сумку можно увидеть в небе даже без помощи мощного телескопа. Для этого нужно лишь темное небо и наличие бинокля, пишет IFLScience.
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Конечно, по сравнению с орбитальной станцией потерянная сумка с инструментами является крошечным предметом. Тем не менее, по словам ученых, она отражает достаточно солнечного свет, чтобы ее яркость достигла 6-й звездной величины в небе над Землей.
Люди, имеющие отличное зрение, могут увидеть в ночном небе астрономические объекты с такой яркостью. Но, чтобы точно заметить сумку нужно все же воспользоваться биноклем. При этом небо должно быть чистым и темным, а также наблюдение нужно проводить вдали от городов, где существует световое загрязнение.
По словам ученых, сумка летит в космосе почти с той же скоростью, что и МКС и по той же траектории, хотя и немного опережает саму станцию. Считается, что еще несколько месяцев подряд эта сумка будет кружить вокруг Земли и будет доступна для наблюдения. После этого космический предмет опуститься на более низкую орбиту и сгорит в верхних слоях атмосферы Земли. Но чем дольше сумка будет опускаться к атмосфере, тем труднее ее будет обнаружить. Поэтому лучшее время наблюдения за ней – это ближайшие недели.
Для того, чтобы обнаружить потерянный предмет нужно найти сначала в космосе МКС, которая будет пролетать над местом наблюдения. На этой неделе, например, перемещение МКС вокруг Земли хорошо видно в Северном полушарии. Но для этого нужно встать очень рано, еще до рассвета.
МКС можно легко увидеть только тогда, когда на Земле темно, но солнечный свет уже освещает планету. Орбитальная станция, которая находится на высотке 400 км над поверхностью Земли хорошо видна в бинокль в это время. Конечно, космический объект с яркостью 6-й звездной величины увидеть труднее, чем более яркую орбитальную станцию. Но, возможно, вам повезет.
Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили самого далекого двойника Млечного Пути – спиральную галактику с перемычкой на расстоянии 11,7 млрд световых лет от Земли. При этом ученые сделали неожиданные открытия, которые касаются особенности этой галактики, а также темной материи.
Также Фокус писал о том, что стали известны подробности миссии NASA на обратную сторону Луны. На Луну полетит устройство SPIDER для исследования недр спутника, чтобы обнаружить здесь водяной лед.