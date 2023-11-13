Королевский аромат. Духи, которые любила Екатерина Медичи в XVI веке, до сих пор продаются

В XVI веке, среди политических потрясений и королевских хитросплетений, одна женщина выделялась не только своим влиянием на европейскую дипломатию, но и любовью к искусству и созданием неподвластной времени роскоши.

Екатерина Медичи, флорентийская аристократка, вышла замуж за французского короля и оставила неизгладимый след в истории. Помимо своей политической роли, страсть Екатерины к искусству распространилась на удивительную сферу — мир парфюмерии, пишет Grunge.

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Королевский аромат: Acqua della Regina

В 1533 году Екатерина заказала аромат в честь своей свадьбы с будущим королем Генрихом II. Тогда ей было всего 14 лет, но на протяжении всей своей взрослой жизни она продолжала ассоциироваться с парфюмерией и зажгла моду на ароматы при королевских дворах Европы.

Эти культовые духи, известные тогда как Acqua della Regina, а сегодня как Acqua di Santa Maria Novella, были созданы монахами-доминиканцами во флорентийской аптеке XIII века, расположенной в церкви Санта Мария Новелла. В этой аптеке, которая работает до сих пор, ввели инновационный элемент в парфюмерном производстве — спиртовую основу. Это обеспечило более длительное сохранение аромата, прежде чем он стал неприятным.

Столетие спустя этот аромат, созданный из базовых нот мускуса и пачули, дополненных нотами трав и экстрактов, таких как розмарин, цитрусовые, нероли, гвоздика и лаванда. Рецепт, переданный сквозь время, передает суть изысканности и культурного влияния Екатерины.

Средневековые духи: больше, чем роскошь

В XIII веке, когда появились эти духи, они служили целям, выходящим за пределы простой роскоши. Европа боролась со смертельными болезнями, в частности, с бубонной чумой или "черной смертью". Веря, что болезни распространяются через запах, люди обращались к духам и назальным средствам, чтобы предотвратить заражение ими.

Однако Екатерина Медичи пошла еще дальше. Вместо того, чтобы традиционно наносить духи на шею или запястья, она популяризировала использование парфюмированных перчаток. Эти ароматизированные аксессуары, неотъемлемая часть ее свадебного наряда, стали ее визитной карточкой при дворе. Под влиянием королевы мода на парфюмированные перчатки распространилась по всей Европе.

Ароматизированные перчатки

Медичи, известная своей любовью к парфюмированным перчаткам, время от времени дарила специально изготовленные пары друзьям и родственникам. Ходили слухи, что она использовала токсичное вещество для перчаток, предназначенных для Жанны д'Альбре, королевы Наваррской, матери будущего мужа своей дочери. Однако исторические свидетельства не подтверждают этих теорий.

Ароматное наследие Екатерины Медичи живет не только в стойком аромате Acqua di Santa Maria Novella, но и в культурных изменениях, которые она положила начало. Ее влияние на использование духов и создание ароматных аксессуаров в средневековой Европе раскрывает удивительное измерение женщины, которую часто помнят благодаря ее политической деятельности.

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