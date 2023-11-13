Скрытая угроза. Во льдах Земли скрывается опасный "фактор Х" и ученые обеспокоены

Исследователи считают, что быстрый нагрев планеты подвергает наши экосистемы и наше здоровье риску целого ряда угроз.

Климатический кризис уже здесь, в результате Земля сталкивается с экстремальными явлениями, одним из которых является быстрое размораживание земного ледового покрова. Ученые опасаются, что столь быстрое таяние ледников может нанести вред нашим экосистемам, а также в целом здоровью человечества — речь, в том числе, идет и о множестве потенциальных патогенов, высвобождаемых по мере таяния льда, пишет Science Alert.

Ученые опасаются, что среди этих высвобождаемых патогеном также могут оказаться те, которые сеяли хаос среди наших предков. В результате ученые все больше обеспокоены, что вирусы, все чаще пробуждающиеся после десятков тысяч лет сохранения в вечной мерзлоте, могут стать предвестниками мрачных грядущих событий.

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По словам специалиста по инфекционным заболеваниям Университета Умео Биргитта Эвенгарда, существует некий "фактор Х", о котором человечеству действительно мало что известно. Эти будущие угрозы могут показаться "весьма спекулятивными", однако открытия последних лет требуют серьезного рассмотрения в целях улучшения наблюдения и расследования потенциальных "угроз" в Арктике.

Предыдущие исследования уже показали, что вспышки зоонозных заболеваний растут как по количеству, так и по разнообразию. При этом модели предсказывают, что смертность в дальнейших эпидемиях будет продолжать расти в среднем почти на 10% каждый год. Отметим, что данная статистика даже не учитывает всплески, связанные с катастрофическими событиями, например пандемией коронавируса. При этом ученые ожидают, что такие масштабные эпидемии в дальнейшем будут происходить все чаще, в результате того, что климатические изменения и люди все дальше вторгаются в разнообразие мест обитания животных.

Идея о том, что опасный патоген может совершить гигантский скачок во времени, является новой теорией для исследователей. Несмотря на то, что такая идея может выглядеть весьма абсурдной, есть веские причины подозревать, что это не просто возможно, а даже вполне вероятно.

Например, в 2016 году сибирская язва стала причиной гибели более 2000 оленей и одного человека на северо-западе Сибири. При этом источником этой вспышки считается труп замороженного животного, который находился в вечной мерзлоте Сибири.

Ученые также обнаружили, что бактерия Bacillus anthracis, ответственная за заболевание, развила способность впадать в спячку в форме споры. К слову, позже ученым удалось в лабораторных условиях возродить другой вид того же рода после десятков миллионов лет хранения внутри пчелы, запертой в янтаре.

Исследования показывают, что вирусы в действительности могут иметь аналогичную способность спать веками. Например, в прошлом году, ученые возродили вирус амебы возрастом около 50 000 лет, который был обнаружен на глубине около 16 метров под озером.

Возвращение оспы, еще одного коронавируса или какого-либо совершенно нового типа вируса, известного лишь нашим предкам, является весьма устрашающим сценарием будущего, ученые не могут этого исключать. Так же как и вероятность появления патогена, который в будущем повлияет на критические части пищевой цепи.

Таким образом ученые пришли к выводу, что в давно замерзшем льду содержатся множество неизвестных факторов, которые могут застать человечество врасплох.

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