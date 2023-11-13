Снизить давление и укрепить организм. Ученые рассказали, как с помощью добрых дел стать здоровее

Кроме личных принципов и мотивов, за добротой могут скрываться множество процессов на уровне нашего организма, который, на самом деле, тоже извлекает свою пользу из нашего добродушия по отношению к другим.

Всемирный день доброты служит напоминанием о необходимости проявлять доброту в течение всего года, подчеркивая ее положительное влияние как на физическое, так и на психическое здоровье. Исследования показывают, что добрые поступки, как большие, так и маленькие, улучшают наше самочувствие. Например, проявление доброты активизирует центр удовольствия в головном мозге, а также повышает общую удовлетворенность. Например, в крупномасштабном опросе, в котором приняли участие более 60 000 человек, было установлено, что регулярное проявление доброты коррелирует с улучшением самочувствия как дарителя, так и получателя, пишет BBC Science Focus.

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Физиологические эффекты доброты весьма значительны. Участие в актах доброты приводит к выделению окситоцина и серотонина, известных своими свойствами повышать настроение. Волонтерство, в частности, не только приносит пользу получателям, но и в значительной степени снижает риск смертности для добровольца. Однако доброта не ограничивается грандиозными жестами: даже такие мелкие действия, как улыбка незнакомцам, могут повысить уровень счастья.

В быту такие простые действия, как объятия с партнером, могут положительно повлиять на здоровье сердца. Кроме того, признание факта доброты и выражение благодарности могут снизить артериальное давление и улучшить общее состояние здоровья. Например, ведение дневника благодарности связано с улучшением физического и психического самочувствия.

В исследованиях также рассматривается проблема включения доброты в напряженную жизнь, особенно для тех, кто чувствует себя перегруженным или усталым. В них предлагается включить в повседневную жизнь небольшие, управляемые акты доброты, чтобы избежать стресса. Это могут быть такие простые жесты, как отправка письма с благодарностью, комплименты или приготовление чая для коллеги.

Таким образом, доброта не только способствует развитию эмпатии и укреплению отношений, но и приносит ощутимую пользу здоровью, говорят авторы. Она создает положительный цикл, поскольку доброта часто вдохновляет на еще большую доброту, что еще больше распространяет эти преимущества.

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