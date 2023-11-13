Тайна сумеречной зоны океана: кто из хищников и как часто посещает темное глубокое море

Ученые использовали более трех сотен меток крупных морских хищников и данные корабельного гидролокатора, чтобы ответить на эти вопросы.

На глубине от 200 до 1000 метров под поверхностью океана находится темное и глубокое море, также известное как сумеречная зона океана, о котором нам все еще известно чрезвычайно мало. В новом исследовании ученые использовали более 300 меток крупных морских хищников, в том числе и акул, и данные корабельного гидролокатора, чтобы приоткрыть завесу этого загадочного места и узнать ее экологическую важность, пишет SciTechDaily.

Наблюдая за метками крупных хищных рыб, таких как акулы, тунцы и марлиновые, ученые обнаружили, что они совершают удивительное количество посещений сумеречной зоны океана на глубине до 1000 метров. Отметим, что ранее ученые не рассматривали эту зону океана в качестве критической зоны обитания для крупных видов хищников.

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Новое исследование было проведено под руководством помощника научного сотрудника Океанографического института Вудс-Хоул (WHOI) Камрина Брауна и включало в себя удивительное количество данных от множества научных партнеров. В ходе работы команда синтезировала данные электронных меток, корабельного радара, спутниковых наблюдений и моделей океана. В результате им удалось количественно оценить экологическую значимость глубоководных погружений для крупных пелагических хищников.

По словам Бауна, они с коллегами обнаружили, что все хищники в мировом океане проводят время в его сумеречной зоне. По сути, те, кого мы считаем обитателями поверхности океана, в действительности проводят намного больше времени в его глубинах, чем мы могли бы предположить ранее.

В ходе исследования было использовано 344 электронные метки, а отслеживание в целом продлилось 46 659 дней. При этом ученые наблюдали в северной части Атлантического океана за представителями 12 разных видов, в том числе:

большие белые акулы;

тигровые акулы;

китовые акулы;

желтоперый тунец;

рыба-меч и другие.

Ученые использовали электронные метки, чтобы создать схему ныряния хищников. Далее они сопоставили ее с данными гидролокатора и обнаружили ежедневные движения глубокого слоя рассеяния, что ученые впервые использовали сонар принял этот слой за дно океана. Наблюдения показывают, что в течение дня многие представители морского мира обитают в этой зоне, однако с наступлением ночи рыбы, моллюски, ракообразные и другие представители подводного мира поднимаются ближе к поверхности. Ученые отмечают, что этот ежедневный ритм называется вертикальной миграцией Diel.

По словам соавтора исследования, сотрудника Оклендского университета в Новой Зеландии Алисы Делла Пенна, многолетние исследования и наблюдения проливают свет на визиты хищников в сумеречную зону. Ученые полагают, что они отправляются сюда в поисках более мелкой добычи. Однако ученые обнаружили удивительные виды, посещающие сумеречную зону океана не только для кормления. Например, рыба-меч погружается на глубину от 914 до 1828 метров, при этом если бы речь шла только о питании, ей достаточно было бы опустить на глубину всего около 450 метров.

Команда отмечает, что подобное поведение обитателей океана о сих пор не имеет объяснения, однако предыдущие исследования предположили, что погружение на большие глубины может быть связано с желанием избежать встречи с хищниками или помогает в навигации.

Таким образом ученые пришли к выводу, что сумеречная зона чрезвычайно важна для многих крупных морских видов. Однако потребуется больше исследований, чтобы понять, зачем именно они опускаются так глубоко. Ученые также обнаружили, что хищники, по сути, помогают переносить огромные количества углекислого газа, который хранится в самых глубоких слоях океана столетиями — то есть сумеречная зона океана играет важную экологическую роль.

Ранее Фокус писал о том, что ученые предупреждают, что будущее Сумеречной зоны океана висит на волоске.