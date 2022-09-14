Сумеречная зона океана. В глубине обнаружили ракообразное-невидимку с глазами вместо головы

Тела существ покрыты лохматыми чешуйками и слоем бактерий, которые позволяют им оставаться невидимыми.

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Глубины океана таят в себе сотни уникальных причудливых существ. Одним из представителей сумеречной зоны океана является и креветкоподобные ракообразные цистисомы (Cystisoma), пишет The Guardian.

Эти причудливые существа размером с ладонь обитают на глубине от 200 до 900 метров. Большую часть их головы занимают глаза — обитателям морских глубин они необходимы, чтобы лучше видеть в темноте.

Ученые из Смитсоновского института в Вашингтоне давно занимаются исследованием этих уникальных существ. По словам Карен Осборн, которая занимается изучением цистисом, огромные глаза помогают этим ракообразным оставаться незамеченными в глубоководных просторах, при этом сами они способны рассмотреть многое.

Когда ученые ловят цистисом траловыми сетями и высыпают "добычу" в ведро — едва ли им удается разглядеть этих невидимок в ведре с морской водой. Цистисомы обладают абсолютно прозрачным телом, а их уникальная сетчатка скрывает огромные глаза, занимающие большую часть головы.

[ + – ] Глаза цистисом занимают большу часть головы. Фото: KJ Osborn/Smithsonian

Ученые изучили цистисом под микроскопом и обнаружили, что их тела частично покрыты крохотными лохматыми чешуйками, другая часть — напоминает сферические формы, которые, по мнению ученых, являются колониями бактерий, неизвестных науке. Все это обеспечивает "невидимость" ракообразных — свет буквально проходит через цистисом и не отражается, ищущим добычу хищникам.

Удивительно, насколько продуманно расположены их внутренние органы — именно такое расположение и делает цистисом невидимыми ля глаза. Единственный относительно видимый внутренний орган, та самая золотистая структура, виднеющаяся под глазами — пищеварительная система, но даже она едва заметна окружающим.

Исследователи также обнаружили, что большинство жителей глубин океана выдают глаза, сетчатка которых содержит темные пятна, способные поглощать фотоны. В то же время глаза цистисом устроены иначе — эти ракообразные маскируют свои глаза посредством крохотных красных точек, которые выполняют те же функции, что и темные пигментные пятна, однако не видны другим обитателям океана.

"Невидимость" этих существ заставила их развить другие навыки. Например, они не способны разглядеть партнера в мгле океана, поэтому нашли другой выход — самцы могут "унюхать" самок на расстоянии. Для этого у них есть специальные большие антенны, способные "уловить" химические вещества в окружающих водах.

Напомним, ранее Фокус писал, что ученым удалось разгадать тайну размножения гигантских акул. Оказывается исполинские акулы ищут себе партнеров на своеобразных "быстрых свиданиях" в океане.