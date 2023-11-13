Как рок-звезды. Какаду используют музыкальные инструменты, а затем "бросают их в зал" (видео)

Исследователи обнаружили, что птицы используют подручные средства, в том числе "барабанные палочки" и "маракасы", чтобы воплотить в жизнь свое лучшее выступление.

Ухаживания в животном мире требуют сообразительности, харизмы и наличие собственного стиля — только таким образом какаду удастся завоевать сердце партнера. В новом исследовании ученые обнаружили, что самцы какаду, будто рок-звезды, используют все подручные средства, чтобы привлечь внимание самок, пишет SciensNewsExplores.

Наблюдения показывают, что когда самец пальмового какаду поет серенаду потенциальному партнеру, речь идет не только о музыке, он также демонстрирует свой собственный стиль. Новое исследование показывает, что в дикой природе эти птицы (Probosciger aterrimus) изобретают специальные инструменты для брачных ритуалов.

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Например, ученые обнаружили, что каждый самец проявляет свое чутье: одни используют барабанные палочки, другие палочки и инструменты, сделанные из семенных коробочек, а третьи отстукивают собственный ритм, почти не используя голени.

Теперь биологи считают, что такой стилистический выбор в действительности больше связан с личными предпочтениями, а не доступными материалами. Ученые полагают, что самки какаду, вероятно, ценят творчество и индивидуальность своего партнера. По словам когнитивного биолога Алисы Аурсперг из Венского университета ветеринарной медицины в Австрии, инструментальное исполнение дикого пальмового какаду не является простой "рутиной", фактически в каждом танце есть некий элемент "новаторства".

Ранее ученые изучили какаду Гоффина, пойманных в дикой природе и временно перенесенных в исследовательский центр. Тогда ученые сосредоточились на понимании того, как птицы используют свои сложные инструменты добычи пищи. Однако в природе диких какаду редко можно увидеть, использующими инструменты.

В то же время дикие пальмовые какаду являются исключением их этого правила. Эти удивительные птицы находятся под угрозой исчезновения и обитают лишь в некоторых частях северной Австралии и Новой Гвинеи. При этом самцы этого вида, будто рок-звезды, используют различные инструменты вовсе не для поиска пищи, но для поиска партнера. К слову, это редкость в животном мире.

Известно, что самцы выполняют ударную демонстрацию спаривания с дерева на своей территории. Как правило, они барабанят палкой или коробочкой с семенами, зажатыми в левой ноге. К слову, они сами изготавливают инструмент, например, отламывают ветку и строгают ее. Кроме того, самцы поют и вертятся, отбивая ритм по дереву, а учитывая черно-красное оперение и высокие гребни, похожие на "ирокезы", самцы в этот момент напоминают лидеров рок-группы.

В новом исследовании австралийские ученые сосредоточились на понимании того, проявляют ли птицы-рокеры личный стиль во время игры на своих инструментах. Исследование продлилось 2 года: за это время ученые нашли около 70 демонстрационных деревьев и собрали там около 227 палочек и 29 семенных коробочек, используемых какаду в качестве инструментов. К слову, все эти инструменты были выброшены какаду после исполнения брачного танца, что в очередной раз напоминает рок-звезды, выбрасывающую гитару в конце концерта.

Далее ученые сравнили инструменты, выброшенные 12 разными самцами. Они обнаружили, что длина палочки варьировалась от птицы к птице, что свидетельствует об индивидуальной конструкции инструментов. Некоторые из самцов предпочитали коротки палочки, тогда как другие отдавали предпочтение более длинным и тонким.

В результате ученые пришли к выводу, что самцы пальмовых какаду обладают собственным стилем, который создают с помощью уникальных инструментов.

Ранее Фокус писал о том, что какаду сдали тест, который раньше удавалось пройти лишь людям и шимпанзе.