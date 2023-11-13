Извержение вулкана в Исландии вот-вот произойдет: виновницей называют реку магмы длиной в 15 км

Рост сейсмической активности в регионе наблюдается с конца октября и теперь ученые прогнозируют, что извержение произойдет со дня на день.

Конец октября 2023 года ознаменовался в Исландии невероятным ростом сейсмической активности — в особенности подземные толчки коснулись региона, окружающего столицу Рейкавик на юго-западе. В общей сложности здесь зафиксировали более 24 000 землетрясений, которые стали предвестниками катастрофы — ученые уверенны, что местный вулкан вот-вот извергнется, пишет BBC.

По словам почетного профессора кафедры геофизических и климатических опасностей UCL, доктора Билла Макгуайра, основной причиной того, что вскоре произойдет, является подземная река магмы — этот ручей горячей жидкой или полужидкой породы простирается на около 15 километров и движется вверх под земной поверхностью.

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Отметим, что в данный момент ученые наблюдают скопление магмы на глубине около 800 метров, а потому полагают, что извержение вулкана в Исландии произойдет в ближайшие дни. Из-за риска появления "огненных фонтанов" и ядовитых газов местные власти уже приняли решение об эвакуации городка Гриндавик с населением около 4000 человек, так как он буквально располагается прямо над магмой.

По словам Макгуайра, проблема заключается в том, что Гриндавик находится чрезвычайно близко к положению нового разлома, а потому никто не может гарантировать его выживания. Фактически все зависит т того, где в конечном итоге магма достигнет поверхности. Однако для жителей города, по мнению ученых, ситуация выглядит "не слишком хорошо".

По словам ученых, если вулкан извергается в море или на суше, но затем течет в море, существует риск образования взрывного облака — поскольку порода вступит в контакт с водой. Например, извержение вулкана Эйяфьятлайокудль в апреле 2010 года привело к крупнейшему закрытию европейского воздушного пространства со времен Второй мировой войны. Причиной закрытия воздушного пространства стало обширное облако пепла, а убытки нанесенные им оцениваются в 1,5-2,5 миллиарда евро.

Впрочем, ученые отмечают, что обстоятельства этих двух событий существенно отличаются, а потому ученые не прогнозируют такого обширного воздействия. По словам, вулканолога из Имперского колледжа Лондона, доктора Мишель Пуулатто, извержение 2010 года было совершенно другим, так как было связано с щитовым вулканом, увенчанным ледником. Фактически именно взаимодействие магмы со льдом и талой водой сделало извержение столь взрывным и опасным для авиации.

Отметим, что в ночь субботы количество землетрясений в регионе достигло тысячи, однако прошлой ночью они стали более слабыми. И все же ученые заметили, что деформация грунта продолжилась: разломы и трещины глубиной в 1 метр появились на дорогах. В результате ученые предполагают, что магма может быть еще ближе к поверхности, а значит ситуация достигнет апогея.

Прошлой ночью землетрясения были слабее, но деформация грунта продолжалась: на дорогах появились разломы и трещины глубиной в метр, что позволяет предположить, что магма могла быть еще ближе к поверхности — признак того, что ситуация может достичь апогея.

Отметим, что на территории Исландии находится 33 активных вулкана. И все же страна уже привыкла к вулканической активности и даже успешно строит на ней туристическую индустрию. Отметим, что характер извержений в этом регионе варьируется в зависимости от типа породы и способа движения плит.

Например, одно из самых масштабных извержений в Исландии произошло в 1783 году, когда поток лавы не прекращался 8 месяцев, в результате чего образовались обширные серные облака. Еще в пятницу и субботу ученые предполагали, что нынешнее извержение вулкана может иметь такие же масштабы. Но теперь ученые полагают, что "это не та ситуация, которая вероятна на данный момент". Последние данные позволяют исследователям предположить, что извержение будет меньшим, чем считалось ранее.

Ранее Фокус писал о том, что Исландию поразил "сейсмический рой" из 5500 землетрясений.