Таинственная аномалия на Луне: ученые раскрыли один из секретов лунных вихрей (фото)

Эти особенности лунной поверхности давно сбивают с толку ученых. Новое исследование немного проясняет ситуацию.

Новые наблюдения орбитального аппарата LRO показывают, что загадочные лунные вихри связаны с изменениями физических характеристик Луны. Об этом пишет Space.

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Лунные вихри представляют собой яркие закрученные пятна на поверхности Луны. Они такие яркие из-за того, что данный участок поверхности спутника Земли имеет большую способность отражать солнечный свет или высокий альбедо. Эти вихри имеют как темные, так и очень светлые широкие петли. Ученым известно, что такая особенность лунной поверхности существует, как на лунных морях, то есть темных равнинах, созданных вулканизмом и ударами астероидов, а также на возвышенностях.

По словам авторов исследования, опубликованного в журнале Planetary Science Journal, до сих пор ученые не знают точно, что стало причиной появления лунных вихрей. На этот счет существует много теорий. Самое интересное, что одни наблюдения за Луной подтверждают эти версии, а другие — опровергают. Сейчас ученые считают, что топография не имеет никакого отношения к местоположению или форме того или иного вихря. Но авторы нового исследования считают, что эта связь все же существует.

Авторы исследования говорят, что существуют различия на разной высоте в лунном вихре в Море Мечты на Луне. Ученые использовали данные аппарата LRO и обнаружили то же самое в самом известном лунном вихре под названием Рейнер Гамма. Это объект длиной 70 км. По словам ученых, в лунном вихре в Море Мечты его яркие части оказались на 3 метра ниже, чем темные полосы, а в Рейнер Гамма яркие полосы оказались на 4 метра ниже, чем темные. То есть это явно не случайность, ведь подобная связь лунных вихрей с топографией Луны обнаружена в разных объектах.

Лунный вихрь Фото: NASA

Но обнаружить такую связь, по словам ученых, можно лишь при сравнении средней высоты ярких областей и средней высоты темных областей лунных вихрей. При этом ученые обнаружили области перехода между яркими и темными участками вихрей.

Авторы исследования говорят, что новые данные не дают ответа на вопрос о происхождении лунных вихрей. До конца не ясно, что их создало и каким образом эти объекты могут оказывать влияние на поверхность Луны. Возможно, лунные вихри появились в результате известных процессов, как предполагают нынешние теории, а может быть так, что эти вихри созданы с помощью пока что неизвестного процесса на Луне.

По словам ученых, новые данные могут пролить свет на происхождение этих особенностей лунной поверхности.

Как уже писал Фокус, Китай получит образцы породы с Марса раньше, чем NASA. КНР становится прямым конкурентом NASA и уже нацелился обойти американцев в исследовании Марса.

Также Фокус писал о том, что согласно новой теории, темная материя состоит из невидимой периодической таблицы элементов. Ученые считают, что неуловимая темная материя состоит из множества тяжелых частиц, по аналогии с составом обычной материи из элементов периодической таблицы.