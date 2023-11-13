Китай получит образцы породы с Марса раньше, чем NASA: что известно о новой миссии (видео)

Китай становится прямым конкурентом NASA и уже нацелился обойти американцев в исследовании Марса.

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КНР собирается расширить свою космическую станцию "Тяньгун", чтобы она составила конкуренцию Международной космической станции. В планах КНР также присутствует строительство исследовательской станцию на Луне отправка астронавтов на Марс в ближайшее десятилетие. Таким образом Китай становится прямым конкурентом NASA в исследовании ближнего космоса. В то время как американцы готовятся к реализации миссии на Марс под названием Mars Sample Return, китайцы также заявили о том, что готовят подобную миссию. При этом возвращение образцов горной породы с Красной планеты состоится на 2 года раньше, чем это сделает NASA. По крайней мере, такие планы у Китая, пишет ScienceAlert.

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NASA собирается доставить первые образцы горной породы с Красной планеты в 2033 году в рамках миссии Mars Sample Return. Но Китай, перед тем как отравить на Марс своих астронавтов, планирует с помощью нового космического аппарата собрать образцы на Марсе и доставить их на Землю на 2 года раньше.

Планируется, что в 2028 году на Марс отправится миссия "Тяньвэнь-3", состоящая из орбитального аппарата (он же доставит образцы на Землю) и посадочного аппарата (он соберет образцы и отправит их на орбиту). Доставка этих образцов запланирована на 2031 год.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Chinese Science Bulletin, китайские ученые разработали новое моделирования атмосферы Марса. Эта модель будет существенной поддержкой для миссии "Тяньвэнь-3".

Это изображение было сделано небольшой камерой, сброшенной с китайского космического аппарата "Тяньвэнь-1", чтобы она сфотографировала аппарат, находящийся на орбите над северным полюсом Марса Фото: CNSA

Сейчас поверхность Красной планеты изучают 7 орбитальных аппаратов, 2 марсохода и один вертолет. Учитывая увеличение количества полетов на Марс в ближайшем будущем, то спрос на прогнозирование марсианской погоды растет, считают ученые.

Чтобы получить информацию о погоде рядом с предполагаемыми местами посадки аппарата "Тяньвэнь-3", ученые создали глобальную планетарную модель атмосферы Марса – GoMars. Затем они использовали ее для воспроизведения трех важнейших циклов в атмосфере планеты: круговорот пыли, воды и углекислого газа. После этого полученные данные ученые сравнили с результатами наблюдений за Марсом. По словам ученых, модель GoMars успешно показала основные характеристики марсианской атмосферы.

Китайский посадочный модуль "Тяньвэнь-1" и марсоход "Чжужун" на поверхности Марса, 2021 год Фото: CNSA

Прогнозирование появления пылевых бурь на планете критически важно, чтобы будущая миссия увенчалась успехом. Не только пыль, но и вообще вся погода на Марсе могут оказать существенное влияние на этап входа в атмосферу, снижения и приземления космического аппарата на поверхность планеты. Также погода может сильно повлиять и на процесс подъема аппарата на орбиту, говорят ученые.

Если NASA совместно с Европейским космическим агентством планирует задействовать в своей миссии по доставке образов с Марса целый флот космических аппаратов, то Китай собирается упростить эту задачу. Американцы и европейцы хотят, чтобы марсоход Perseverance (он сейчас собирает образцы на Марсе) с помощью двух вертолетов доставил к посадочному модулю результаты своей работы. Затем на специальной ракете эти образцы полетят на орбиту, где их заберет космический аппарат, готовый для полета на Землю.

План Китая состоит в том, что посадочный модуль приземлиться на Марсе, соберет образцы породы, передаст их другому аппарату, который приземлился с ним, а тот уже "отвезет" образцы породы на орбиту. Далее схема миссия похожа на план NASA.

Как уже писал Фокус, миссия Mars Sample Return оказалась под угрозой срыва, ведь некоторые ученые считают ее нецелесообразной из-за огромной стоимости.