Китай отримає зразки породи з Марса раніше, ніж NASA: що відомо про нову місію (відео)

Китай стає прямим конкурентом NASA і вже націлився обійти американців у дослідженні Марса.

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КНР збирається розширити свою космічну станцію "Тяньгун", щоб вона склала конкуренцію Міжнародній космічній станції. У планах КНР також присутнє будівництво дослідницької станції на Місяці та відправка астронавтів на Марс у найближче десятиліття. Таким чином Китай стає прямим конкурентом NASA в дослідженні ближнього космосу. Тоді як американці готуються до реалізації місії на Марс під назвою Mars Sample Return, китайці також заявили про те, що готують подібну місію. При цьому повернення зразків гірської породи з Червоної планети відбудеться на 2 роки раніше, ніж це зробить NASA. Принаймні, такі плани у Китаю, пише ScienceAlert.

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NASA збирається доставити перші зразки гірської породи з Червоної планети у 2033 році в рамках місії Mars Sample Return. Але Китай, перед тим як отруїти на Марс своїх астронавтів, планує за допомогою нового космічного апарату зібрати зразки на Марсі і доставити їх на Землю на 2 роки раніше.

Планується, що 2028 року на Марс вирушить місія "Тяньвень-3", яка складатиметься з орбітального апарата (він же доставить зразки на Землю) і посадкового апарата (він збере зразки й відправить їх на орбіту). Доставка цих зразків запланована на 2031 рік.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Chinese Science Bulletin, китайські вчені розробили нове моделювання атмосфери Марса. Ця модель буде суттєвою підтримкою для місії "Тяньвень-3".

Це зображення було зроблено невеликою камерою, скинутою з китайського космічного апарату "Тяньвень-1", щоб вона сфотографувала апарат, що перебуває на орбіті над північним полюсом Марса Фото: CNSA

Наразі поверхню Червоної планети вивчають 7 орбітальних апаратів, 2 марсоходи та один вертоліт. З огляду на збільшення кількості польотів на Марс у найближчому майбутньому, то попит на прогнозування марсіанської погоди зростає, вважають учені.

Щоб отримати інформацію про погоду поруч із передбачуваними місцями посадки апарата "Тяньвень-3", вчені створили глобальну планетарну модель атмосфери Марса — GoMars. Потім вони використовували її для відтворення трьох найважливіших циклів в атмосфері планети: кругообіг пилу, води і вуглекислого газу. Після цього отримані дані вчені порівняли з результатами спостережень за Марсом. За словами вчених, модель GoMars успішно показала основні характеристики марсіанської атмосфери.

Китайський посадковий модуль "Тяньвень-1" і марсохід "Чжужун" на поверхні Марса, 2021 рік Фото: CNSA

Прогнозування появи пилових бур на планеті критично важливе, щоб майбутня місія увінчалася успіхом. Не тільки пил, а й загалом уся погода на Марсі можуть істотно вплинути на етап входу в атмосферу, зниження і приземлення космічного апарата на поверхню планети. Також погода може сильно вплинути і на процес підйому апарату на орбіту, кажуть учені.

Якщо NASA спільно з Європейським космічним агентством планує задіяти у своїй місії з доставки зразків з Марса цілий флот космічних апаратів, то Китай збирається спростити це завдання. Американці та європейці хочуть, щоб марсохід Perseverance (він зараз збирає зразки на Марсі) за допомогою двох вертольотів доставив до посадкового модуля результати своєї роботи. Потім на спеціальній ракеті ці зразки полетять на орбіту, де їх забере космічний апарат, готовий для польоту на Землю.

План Китаю полягає в тому, що посадковий модуль приземлиться на Марсі, збере зразки породи, передасть їх іншому апарату, який приземлився з ним, а той уже "відвезе" зразки породи на орбіту. Далі схема місії схожа на план NASA.

Як уже писав Фокус, місія Mars Sample Return опинилася під загрозою зриву, адже деякі вчені вважають її недоцільною через величезну вартість.