Из центра Млечного Пути приходят загадочные сигналы: что здесь происходит (фото)

Астрофизики зафиксировали наличие необычных пульсирующих сигналов, исходящих от черной дыры в центре нашей галактики.

Сверхмассивная черная дыра, которая находится в центре Млечного Пути, представляет собой не такой активный объект, как в некоторых других галактиках. То есть черная дыра не поглощает очень много материи и не отправляет в космос огромные струи плазмы. Но, авторы исследования, опубликованного на сервере препринтов arXiv, обнаружили нечто странное в поведении черной дыры под названием Стрелец А*. Они зафиксировали своего рода пульсацию этого объекта, пишет ScienceAlert.

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Черные дыры не излучают никакого света, но пространство, которое их окружает делает это. Из аккреционного диска черной дыры, состоящего из материи, которая будет поглощена космическим монстром, выходят потоки излучения. По словам ученых, из этого региона, окружающего Стрелец А*, выходит свет разных длин волн, и сила излучения меняется со временем. В некоторых из этих длин волн света астрофизики обнаружили закономерность.

В прошлом году ученые заметили, что радиоволны, исходящие от черной дыры в центре Млечного Пути колеблются с периодичностью в 70 минут. Также было определено, что периодичность колебаний рентгеновского излучения составляет 149 минут.

Центр Млечного Пути Фото: NASA

Ученые использовали данные космического телескопа Ферми и обнаружили закономерности в колебаниях гамма-излучения, исходящего от черной дыры. Гамма-излучение представляет собой самые энергичные длины волн света во Вселенной. Как показало исследование каждые 76 минут происходит вспышка гамма-излучения в окрестностях черной дыры.

Выходит, что радиоволны и гамма-лучи выпускаются примерно с той же периодичностью, которая в 2 раза меньше, чем периодичность колебаний рентгеновских лучей. Ученые считают, что это не совпадение, и скорее всего эти колебания связаны с одним источником.

Постоянная периодичность в появлении сигналов в разных длинах волн света предполагает наличие орбитального движения вокруг черной дыры какого-то объекта, предположили ученые. Авторы исследования считают, что этим объектом является сгусток горячего газа, который удерживает от распада мощное магнитное поле черной дыры. Благодаря влиянию магнитного поля частицы в этом сгустке разгоняются до огромных скоростей и выпускают излучение.

Черная дыра Стрелец А* Фото: EHT Collaboration

Астрофизики считают, что сгусток горячего газа совершает полный оборот вокруг черной дыры за 70-80 минут со скоростью в 30% от скорости света. При этом этот объект вращается на расстоянии от черной дыры в центре Млечного Пути эквивалентном расстоянию от Солнца до Меркурия.

Ученые предполагают, что из сгустка горячего газа выходит свет с разными длинами волн. Это происходит в виде мощных вспышек света. Но, когда газ остывает, то он выпускает больше радиоволн, чем рентгеновского и гамма-излучения.

Но в полученных данных есть еще несколько неизвестных деталей, которые нужно уточнить, что даст возможность получить еще больше информации о черной дыре Стрелец А*, говорят ученые.

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