Более 600 м². Археологи обнаружили самую большую древнюю мозаику на вилле в Каппадокии (фото)

По оценкам исследователей, мозаику создали в IV веке. А раскопки раскинулись на площадь примерно 4 тысячи квадратных метров.

Археологи сделали потрясающее открытие в самом сердце Турции. Оно знаменует собой находку древней виллы, которую, как полагают, построили в IV веке. Особенно впечатляет массивная мозаика на полу, которая украшает это сооружение и делает его крупнейшим в регионе Каппадокии и Центральной Анатолии, пишет Arkeonews.

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Под руководством доктора Джана Эрпека с кафедры истории искусств Университета Невшехир Хаджи Бекташ Вели, продолжающиеся раскопки открыли новые секции этой виллы. За три года участок значительно расширился. Если изначально мозаика занимала площадь 300 квадратных метров, то теперь она раскинулась на невероятные 600 квадратных метров.

Если изначально мозаика занимала площадь 300 квадратных метров, то теперь она раскинулась на невероятные 600 квадратных метров Фото: АА

"В наших оценках мы пришли к выводу, что это место построили в IV веке. Согласно выводам, есть также следы, датируемые III веком и позже. Высокий уровень мастерства мозаики на полу свидетельствует о том, что это место использовали как очень важную виллу в свою эпоху", — сказал директор провинции Кайсери по вопросам культуры и туризма Шукру Дурсун.

Раскопки также открыли надписи на латинском и греческом языках, в частности, в помещении, которое идентифицировали как зал для приемов Фото: АА

Раскопки также открыли надписи на латинском и греческом языках, в частности, в помещении, которое идентифицировали как зал для приемов. Мозаичные узоры имеют преимущественно геометрический характер, демонстрируя исключительное мастерство.

Доктор Эрпек отметил, что эта большая вилла, вероятно, содержала около 33 комнат, а ее историческое значение еще больше выражено отсутствием подобных резиденций с такой большой мозаикой в регионе Каппадокии.

Необычным аспектом этого открытия является название "Гиацинт", встречающееся в надписях Фото: АА

Необычным аспектом этого открытия является название "Гиацинт", встречающееся в надписях. Исследователи предполагают, что оно могло принадлежать администратору или значительной фигуре, связанной с императорской собственностью. Однако для подтверждения этой гипотезы требуется дальнейший анализ и сбор данных.

Это выдающееся открытие не только проливает свет на богатую историю региона, но и ставит новые вопросы о социальной структуре и влиятельных деятелей древних времен Фото: АА

Мемдух Бююккилич, городской голова, с гордостью называет Кайсери музеем под открытым небом и отмечает поддержку многочисленных археологических раскопок по всему городу. Он добавляет, что эти вновь найденные мозаики укрепляют позицию Кайсери как колыбели цивилизации в Анатолии.

Это выдающееся открытие не только проливает свет на богатую историю региона, но и ставит новые вопросы о социальной структуре и влиятельных деятелей древних времен. Нынешние раскопки обещают дальнейшие открытия об этой роскошной вилле и ее жителях.

Такие находки не только способствуют нашему пониманию прошлого, но и демонстрируют культурное наследие этого региона, потенциально привлекая больше внимания к Кайсери как исторической и археологической сокровищнице.

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