Инженерный гений династии Чола: почему индуистский храм Брахадисвара не отбрасывает тени (фото)

История Индии может похвастаться многочисленными архитектурными шедеврами. Среди них — храм Брахадисвара, известный своей уникальной особенностью: в полдень его тень словно полностью исчезает.

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Храм Брахадисвара, который также называют Великим храмом, построен в 1010 году нашей эры во времена правления династии Чола, под властью царя Раджараджа Чола I. Сейчас вместе с другими храмами династии Чола он входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, пишет Ancient Origins.

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Храм Брахадисвара — это инженерное чудо с высоченной виманой, или храмовой башней, которая достигает около 66 м в небо. Поражает то, что это массивное сооружение в полдень не отбрасывает тени на землю, в отличие от большинства высоких зданий. Зато кажется, что храм сам поглощает свою тень.

Исчезновение тени храма стало возможным благодаря его гениальной конструкции. Построенный из одного куска гранита весом примерно 80 тонн, он тщательно спроектирован и точно расположен. А потому его тень отбрасывается на него самого, из-за чего кажется, будто она полностью исчезает.

Архитектурная точность храма проявляется в его планировке, которая идеально согласуется со сторонами света.

Исчезающая тень от храма Брахадисвара — это не просто изюминка, она имеет глубокое символическое значение. В индуистской философии тени часто олицетворяют изменчивость и иллюзорность мира. Их мгновенное присутствие служит символом быстротечности жизни.

Хотя точная цель этого уникального дизайна остается спекулятивной, храм продолжает привлекать внимание историков, архитекторов и духовных искателей Фото: Википедия

Спроектировав храм, который, кажется, теряет свою тень в полдень, архитекторы Чола, возможно, пытались передать идею выхода за пределы временного, материального мира и движения к вечному божественному свету.

Хотя точная цель этой уникальной конструкции остается спекулятивной, храм продолжает привлекать внимание историков, архитекторов и духовных искателей, стремящихся разгадать его тайны. Некоторые исследователи предполагают, что эта конструкция могла служить астрономическим инструментом для обозначения равноденствия, учитывая передовые знания по астрономии в Древней Индии.

Другие предполагают, что это могло быть намеренным заявлением о власти и престиже династии Чола, которая демонстрировала свое мастерство в искусстве, архитектуре и науке.

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Независимо от точной причины его создания, храм Брахадисвара является свидетельством архитектурных и научных достижений древней Индии. Его полутень без тени — замечательная особенность, которая демонстрирует гениальную инженерную и культурную символику, заложенную в этом древнем чуде. Таинственность этого храма продолжает очаровывать людей и служит мостом к богатой и удивительной истории Индии.

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