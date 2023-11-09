Прогуляться по улицам Древнего Рима: Rome Reborn 4.0 вернет вас в прошлое (фото)

Опубликованная компанией Flyover Zone, Rome Reborn 4.0 не является типичной цифровой моделью. Это тщательно реконструированный целый город Древнего Рима, предназначенный как для академического изучения, так и для виртуального туризма.

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Вы когда-нибудь задумывались над тем, каково это — прогуливаться по шумным улицам Древнего Рима? Благодаря новаторской работе археолога доктора Бернарда Фришера и его команды, теперь вы можете отправиться в виртуальное путешествие сердцем этой древней цивилизации с помощью Rome Reborn 4.0, пишет HeritageDaily.

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Опубликованная компанией Flyover Zone, Rome Reborn 4.0 не является типичной цифровой моделью. Это тщательно реконструированный целый город Древнего Рима, предназначенный как для академического изучения, так и для виртуального туризма. Этот инновационный проект предлагает уникальную возможность исследовать прошлое и оживляет историю, как никогда раньше.

Rome Reborn 4.0 — это результат более чем 27-летнего международного сотрудничества с использованием самых современных цифровых инструментов для углубления в богатую культурную историю Рима. Модель представляет вид всего города с высоты птичьего полета, позволяя пользователям парить над знаковыми достопримечательностями, слушая рассказы экспертов о 43 памятниках, храмах, сооружениях и исторических локациях.

Как и его предшественники, Rome Reborn 4.0 переносит нас в 320 год нашей эры, непосредственно перед переносом римской столицы в Константинополь Фото: FLYOVERZONE

Но что делает этот проект действительно исключительным, так это его потенциальное применение. Учителя могут использовать Rome Reborn 4.0 на Yorescape, мобильном и веб-приложении, которое предлагает ученикам виртуальные экскурсии, чтобы улучшить их учебный опыт. Кроме того, путешественники, сидящие в креслах, теперь могут исследовать места наследия древней Римской империи, не выходя из дома.

Rome Reborn 4.0 — это последняя версия урбанистической модели, которую доктор Фришер возглавляет с 1996 года. С самого начала проект был глобальным сотрудничеством, в котором участвовали эксперты по римской археологии, компьютерной графике и дизайну виртуальной реальности. Предыдущие итерации, такие как Rome Reborn 1.0 (2007), 2.0 (2008) и 3.0 (2018), получили миллионы просмотров в видео формате по всему миру.

Как и его предшественники, Rome Reborn 4.0 переносит нас в 320 год нашей эры, непосредственно перед переносом римской столицы в Константинополь. Цифровое воспроизведение базируется на научной точности, используя доступные, но иногда фрагментарные исторические свидетельства.

Команда Flyover Zone остается преданной обновлению модели, поскольку появляются новые находки и интерпретации, гарантируя, что она остается авторитетной и всеобъемлющей визуализацией древнего города.

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Подытоживая, Rome Reborn 4.0 является свидетельством силы технологий и сотрудничества в воссоздании прошлого. Он предлагает увлекательное путешествие по улицам Древнего Рима, является бесценным инструментом для педагогов и постоянно развивается, чтобы отражать последние археологические открытия.

Независимо от того, являетесь ли вы заядлым энтузиастом истории или просто интересуетесь прошлым, эта цифровая модель позволяет каждому сделать шаг назад во времени и почувствовать величие дней славы Рима.

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