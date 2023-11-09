Прогулятися вулицями Стародавнього Риму: Rome Reborn 4.0 поверне вас у минуле (фото)

Опублікована компанією Flyover Zone, Rome Reborn 4.0 не є типовою цифровою моделлю. Це ретельно реконструйоване ціле місто Стародавнього Риму, призначене як для академічного вивчення, так і для віртуального туризму.

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Ви коли-небудь замислювалися над тим, як це — прогулюватися галасливими вулицями Стародавнього Риму? Завдяки новаторській роботі археолога доктора Бернарда Фрішера та його команди, тепер ви можете вирушити у віртуальну подорож серцем цієї стародавньої цивілізації за допомогою Rome Reborn 4.0, пише HeritageDaily.

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Опублікована компанією Flyover Zone, Rome Reborn 4.0 не є типовою цифровою моделлю. Це ретельно реконструйоване ціле місто Стародавнього Риму, призначене як для академічного вивчення, так і для віртуального туризму. Цей інноваційний проєкт пропонує унікальну можливість дослідити минуле і оживляє історію, як ніколи раніше.

Rome Reborn 4.0 — це результат більш ніж 27-річної міжнародної співпраці з використанням найсучасніших цифрових інструментів для заглиблення в багату культурну історію Риму. Модель представляє вигляд усього міста з висоти пташиного польоту, дозволяючи користувачам ширяти над знаковими пам'ятками, слухаючи розповіді експертів про 43 пам'ятники, храми, споруди та історичні локації.

Як і його попередники, Rome Reborn 4.0 переносить нас у 320 рік нашої ери, безпосередньо перед перенесенням римської столиці до Константинополя Фото: FLYOVERZONE

Але що робить цей проєкт справді винятковим, так це його потенційне застосування. Вчителі можуть використовувати Rome Reborn 4.0 на Yorescape, мобільному та вебдодатку, який пропонує учням віртуальні екскурсії, щоб покращити їхній навчальний досвід. Крім того, мандрівники, що сидять у кріслах, тепер можуть досліджувати місця спадщини давньої Римської імперії, не виходячи з дому.

Rome Reborn 4.0 — це остання версія урбаністичної моделі, яку доктор Фрішер очолює з 1996 року. Від самого початку проєкт був глобальною співпрацею, в якій брали участь експерти з римської археології, комп'ютерної графіки та дизайну віртуальної реальності. Попередні ітерації, такі як Rome Reborn 1.0 (2007), 2.0 (2008) та 3.0 (2018), отримали мільйони переглядів у відеоформаті по всьому світу.

Як і його попередники, Rome Reborn 4.0 переносить нас у 320 рік нашої ери, безпосередньо перед перенесенням римської столиці до Константинополя. Цифрове відтворення базується на науковій точності, використовуючи доступні, але іноді фрагментарні історичні свідчення.

Команда Flyover Zone залишається відданою оновленню моделі, оскільки з'являються нові знахідки та інтерпретації, гарантуючи, що вона залишається авторитетною та всеосяжною візуалізацією стародавнього міста.

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Підсумовуючи, Rome Reborn 4.0 є свідченням сили технологій та співпраці у відтворенні минулого. Він пропонує захопливу подорож вулицями Стародавнього Риму, є безцінним інструментом для освітян і постійно розвивається, щоб відображати останні археологічні відкриття.

Незалежно від того, чи є ви завзятим ентузіастом історії, чи просто цікавитеся минулим, ця цифрова модель дозволяє кожному зробити крок назад у часі і відчути велич днів слави Риму.

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