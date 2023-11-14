Генетически уникальный фундук: зачем ученый исследовал ДНК скорлупы возрастом 4 тысяч лет

Исследуя скорлупу фундука возрастом 4 тысяч лет, турецкий ученый обнаружил, что этот вид является уникальным. Ранее считалось, что фундук попал в Турцию из Европы.

Десять лет назад археологи откопали в Кюльтепе Канеш Карум, древнем месте в Турции, которому 6 000 лет, скорлупу фундука возрастом 4 000 лет. Это открытие пролило свет на раннее взаимодействие между ассирийцами и Анатолией, пишет Arkeonews.

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Знакомство Анатолии с письменностью можно проследить благодаря ассирийцам, которые основали торговую колонию Кюльтепе/Канеш. Ассирийцы не только занимались торговлей, но и сыграли решающую роль во взаимодействии Анатолии с месопотамской культурой.

До недавнего времени считалось, что фундук, найденный на этом месте, имеет европейское происхождение. Однако исследование под руководством доцента Кахрамана Гюрджана из Университета Эрджиес в Кайсери поставило под сомнение это предположение. В течение десяти лет Гюрджан проводил исследования ДНК фундука, сосредоточившись на обнаруженном в Кайсери.

Гюрджан, эксперт по генетике и селекции фруктов, сравнил структуру ДНК фундука из Кайсери с образцами из разных стран Черноморского региона и Европы. Неожиданным результатом его исследования стало открытие того, что фундук из Кайсери имеет уникальную структуру ДНК, отличную как от черноморских, так и от европейских видов фундука.

Десять лет назад археологи откопали в Кюльтепе Канеш Карум, древнем месте в Турции, которому 6 000 лет, скорлупу фундука возрастом 4 000 лет Фото: Associate Professor Kahraman Gürcan

Говоря о своих выводах, Гюрджан отметил: "В старых районах Эркилет, Хаджилар, Хисарджик, Талас и Кайсери есть много лесных орехов. Кроме того, на небольших лесоподобных участках растут естественные лесные деревья. В старых каменных кварталах Кайсери также много ореховых деревьев. Некоторые семьи утверждают, что лесных орехов, собранных в этих садах, им хватает на зиму".

По словам Гюрджана, кайсерийский фундук отличается своими особенностями. В отличие от черноморского фундука, он имеет короткие концы, что напоминает европейский фундук.

Сначала ученый рассматривал возможность того, что этот фундук завезли в Кайсери из Европы. Однако исследования ДНК показали, что этот фундук является генетически уникальным для Кайсери.

Гюрджан также отметил чрезвычайную холодостойкость кайсеровского фундука, что делает его бесценным генетическим ресурсом. Этот фундук, который ценят за его размер и легкость сбора, может процветать в холодном климате и на большой высоте, в частности на высоте более тысячи метров в Кайсери.

Поэтому это исследование не только раскрывает древние кулинарные привычки ассирийцев, но и освещает скрытую генетическую уникальность фундука в Кайсери. Открытие открывает возможности для признания и сохранения этого местного сорта фундука, предлагая потенциальные экономические выгоды и способствуя более широкому пониманию анатолийской истории и сельского хозяйства.

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