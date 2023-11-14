Более 3 тысяч римских монет и редкие драгоценные камни: в Италии нашли еще один клад

Клатерны были римским городом на Эмилиевой дороге, расположенным между колониями Бонония и Форум Корнелия.

Итальянские археологи сделали потрясающее открытие в Клатернах, древнеримском городе, расположенном в итальянском муниципалитете. Они раскопали невероятную коллекцию из более 3 000 римских монет, что проливает свет на богатую историю этого города, пишет HeritageDaily.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Клатерны, когда-то большой римский центр, расположенный на Эмилиевой дороге, оказался зажатым между влиятельными городами Бонония и Форум Корнелия. Этот город, основанный около II века до н. э., пережил длительный период оккупации, который продолжался вплоть до окончательного падения Римской империи.

Предварительные исследования, проведенные под руководством Управления археологии, изобразительного искусства и ландшафта, обнаружили различные артефакты, которые рисуют яркую картину прошлого города. Среди этих находок — фрагменты форума, сложные скульптуры, хорошо сохранившиеся бани, оживленные улицы и резиденции, украшенные ярким мрамором и потрясающей мозаикой.

Лючия Боргонзони, Государственный секретарь Италии по вопросам культуры, выделила важность этих находок, сравнив Клатерны с "северными Помпеями" из-за значительного количества и важности находок.

Во время последних раскопок археологи откопали более 3 000 римских монет, состоящих в основном из серебряных и бронзовых монет, а также многочисленные драгоценные камни с гравюрами, посвященными римским божествам.

Одной из особо выдающихся находок стала редкая серебряная монета, датированная 97 годом до н. э., известная как квинар республиканской эпохи. Эту монету обнаружили в коридорах недавно открытого театрального комплекса.

Новые находки ставят под сомнение предыдущие предположения о Клатерны, показывая, что город служил гораздо большим, чем просто транзитным пунктом в римском мире.

"Это был оживленный торговый центр с прямыми связями с Римом", — заметила Боргонзони.

Исследователи добавляют, что несмотря на эти невероятные открытия, значительная часть города остается неисследованной. Территория раскопок, охватывающая примерно 18 гектаров, является лишь частью всего римского города, намекая на возможность дальнейших замечательных находок, которые еще предстоит откопать.

Это новаторское исследование не только освещает яркую историю города, но и предполагает, что он играл ключевую роль в древних торговых сетях. Обнаружение этих артефактов и сооружений не только бросает вызов основным представлениям, но и открывает двери для дальнейших исследований, обещая больше открытий об этом захватывающем древнем поселении.

Ранее Фокус писал о кладе золотых монет времен Второй мировой войны, который нашли в Польше.

А также мы рассказывали, что дайвер нашел масштабный клад времен Римской империи. Археологи уже исследуют найденные монеты: они все в исключительном состоянии и общее количество насчитывает от 30 до 50 тысяч экземпляров.