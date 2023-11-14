Найден способ обеспечить людей на Марсе кислородом: помог робот-химик (видео)

Робот-химик обнаружил молекулу, создающую кислород на Марсе в результате нового эксперимента.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Synthesis, ученые обучили робота проводить исследования метеоритов с Марса. В результате робот синтезировал соединения, которые можно использовать для получения кислорода из воды прямо на Красной планете, пишет Space.

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Астронавтам на Марсе понадобится кислород не только для дыхания, но и для создания ракетного топлива. Доставить кислород на Марс в нужных количествах – задача очень затратная. Поэтому ученые ищут способы создавать кислород из марсианских ресурсов.

Сейчас известно, что на Марсе находится много водяного льда и если его растопить, то можно получить воду, а если расщепить воду, то можно получить кислород и водород. Но для этого нужны катализаторы, то есть соединения, способствующие расщеплению молекул воды на молекулы кислорода и водорода.

Чтобы создать эти катализаторы, ученые использовали специально обученного робота-химика, который проводил изучение марсианских метеоритов. С помощью лазера робот сканировал марсианские метеориты и, как показало исследование, обнаружил, что из железа, никеля, марганца, магния, алюминия и кальция в составе камней можно получить более 3,7 млн молекул.

Астронавтам на Марсе понадобится кислород не только для дыхания, но и для создания ракетного топлива. Доставить кислород на Марс в нужных количествах – задача очень затратная. Поэтому ученые ищут способы создавать кислород из марсианских ресурсов Фото: NASA

Без вмешательства ученых робот выбрал, синтезировал и протестировал 243 различные молекулы для того, чтобы определить лучший катализатор для расщепления воды. В результате он создал один катализатор, способный расщеплять воду при температуре минус 37 градусов по Цельсию. Такая низкая температура как раз имеется на Марсе.

По словам ученых, этот катализатор эффективно создает кислород путем разделения молекул воды. Для создания этого катализатора роботу понадобилось полтора месяца, в то время как человеку пришлось бы искать лучший катализатор с помощью имеющихся методов примерно 2 тысяч лет.

В то же время, авторы исследования говорят, то робот-химик не может полностью быть самостоятельным при проведении таких работ, как минимум потому, что люди ему нужны для создания нужной программы его действий. Робот-химик работал в земных условиях, а потому ученые хотят выяснить, сможет ли он работать в условиях Марса, где плотность и состав атмосферы, влажность, гравитация и температура отличаются от того, что есть на Земле.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что полярные ночи на Марсе светятся зеленым. Исследователи из Европейского космического агентства говорят, что получили первое подтверждение необычного явления на Красной планете.

Также Фокус писал о том, что Китай собирается доставить на Землю образцы горной породы с Красной планеты намного раньше, чем это сделает NASA. Если американцы хотят получить образцы в 2033 году, то КНР – уже в 2031 году.

Фокус также писал о том, что новый ядерный двигатель позволит быстрее достичь окраин Солнечной системы. Компания Lockheed Martin создает космический аппарат с ядерным реактором для исследования дальнего космоса.