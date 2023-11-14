Мудрость Боби. Самый старый пес в мире умер, но дал подсказки, как продлить жизнь питомцам

Пес-долгожитель умер в возрасте 31 года, несмотря на то, что средняя продолжительность жизни собак составляет всего около 13 лет.

Собаки меньшего размера в среднем живут дольше более крупных пород, однако продолжительность жизни среднестатистической собаки в среднем составляет около 13 лет. Однако обладателю мирового рекорда Гиннеса и титула самой старой собаки в мире, псу Боби удалось дожить до невероятных 31 года. Увы, пес недавно умер, пишет Science Alert.

После новости о смерти Боби в возрасте 31 года в Португалии многие владельцы питомцев задались вопросом о том, как увеличить продолжительность жизни своего питомца. Что же, по-видимому, Боби действительно есть чему нас поучить, даже после смерти.

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Известно, что Боби жил относительно неограниченной жизнью в сельской местности в Португалии, ел ту же пищу, что и его владельцы, а также наслаждался свободным передвижением по близлежащим лесам. По словам старшего преподавателя зоотехники в Университете Ноттингем Трент Жаклин Бойд, вероятно, именно таким образом жизни и объясняется долголетие Боби.

Впрочем, стоит отметить, что все еще ведутся споры о фактическом возрасте Боби, а потому неудивительно, что его диета и образ жизни привлекли так много внимания после его смерти. Бойд отмечает, что сегодня ученым многое понятно в вопросах старения, однако существуют также общие факторы, связанные с долголетием для многих видов. Предполагается, что эти факторы помогают увеличить продолжительность жизни разнообразных видов, в том числе: микроскопических червей Caenorhabditis elegans, собак и людей.

Диета

Известно, что Боби питался теми же продуктами, что и его владельцы. Однако у собак и людей разные потребности в питании, а это означает, что кормление питомца той же пищей, которую едят владельцы, вряд ли удовлетворит потребности питомца, а порой может быть опасно для здоровья животного.

В то же время Бойд признает, что диета действительно влияет на старение организма. Например, у людей диета с низким содержанием насыщенных жиров и высоким содержанием фруктов и овощей способствует здоровому старению.

Ветеринары отмечают, что у собак повышенный уровень антиоксидантов поддерживает выработку энергии в клетках организма, а также способствует обучению и здоровью мозга у пожилых собак. К ним относятся:

витамины С и Е;

альфа-липолиевая кислота (содержится в мясе и субпродуктах);

L-картинин (сдержится в красном мясе).

По словам Бойд, эти необходимые вещества, как правило, содержатся в достаточном количестве в специальных кормах. При этом ученые предупреждают, что домашние рационы часто не содержат основных питательных веществ, в особенности если они не подобраны тщательно.

Активный образ жизни

Физическую активность также связывают со здоровым старением. Предыдущие исследования уже показали, что собаки, живущие в сельской местности, а также крупные собаки, более активны, чем их старшие, мелкие или городские собратья.

Фактически в мире собак прогулка является простым способом поддерживать здоровый вес тела. Однако Бойд отмечает, что на количество необходимых упражнений будут влиять такие факторы как:

возраст;

размер;

порода;

здоровье.

Однако почти без исключений прогулки и другие виды активности будут полезными для наших питомцев. Кроме того, это также может сделать вас и вашу собаку более счастливыми, что также является ключевым фактором увеличения продолжительности жизни.

Здоровый вес тела

Избыточная масса тела связана со снижением здоровья продолжительности жизни собак. Исследователи то и дело находят доказательства того, что степень ограничения калорий и худая масса тела связаны с увеличением продолжительности жизни у разных видов. В то же время фото Боби предполагают, что в действительности его вес был больше того, при котором его можно было бы считать здоровым.

Бойд отмечает, что хорошей привычкой станет регулярный контроль веса вашего питомца — это позволит следить за его здоровьем и увеличить продолжительность его жизни.

Кормление вашей собаки в достаточном количестве, чтобы удовлетворить ее потребности в питании, сохраняя при этом тощую массу тела, может помочь снизить вероятность развития у нее болезненных и мучительных состояний, таких как остеоартрит.

Ранее Фокус писал о том, что брошенную на произвол чихуахуа Книга рекордов Гиннеса назвала самой старой собакой в мире.