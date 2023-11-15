На одно дитя 15 нянек: дети каменного века воспитывались куда лучше современных

Исследователи обнаружили, что у наших далеких предков младенцы получали уход по 9 часов в день от 15 разных воспитателей.

Эволюция человека и развитие технологий облегчили многие вещи в современной жизни, однако ученые обнаружили, что воспитание детей, увы, не входит в их число. Результаты нового исследования предполагают, что в каменном веке дети получали гораздо лучшее воспитание, чем сегодня, пишет Daily Mail.

В новом исследовании команда из Кембриджского университета обнаружила, что дети из племени Мбенджеле Баяка в Республике Конго получают 9 часов ухода от 15 разных воспитателей. При этом около половины времени плачущим детям оказывали помощь матери, а в остальное время их страховали другие воспитатели — в результате у мам было больше времени для отдыха.

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В ходе исследования антропологи оставались в Мбенджале Баяка с марта по июль 2014 года. В течение этих месяцев они наблюдали за детьми на протяжении 12 световых часов и записывали, как часто и кто именно присматривал за ними в тот или иной период времени.

Результаты были опубликованы в журнале Developmental Psychology и показывают, что в уходе за детьми задействованы от 10 до 20 опекунов, при этом система поддержки матери реагировала на более чем половину эпизодов плача ребенка. Фактически ученые обнаружили, что дети почти никогда не были предоставлены сами себе. Более того они проводили длительное время в физическом контакте со взрослыми и находились под присмотром.

Когда младенцы начинали плакать, в 50% случаев им оказывали помощь в течение менее 10 секунд, а в 90% случае — менее 25 секунд. Ученые также обнаружили, что дети старшего возраста и подростки также часто участвовали в уходе за детьми, что по мнению команды, предоставляет им ценный опыт и помогает снизить беспокойство, связанное с воспитанием детей.

По словам ведущего автора исследования, доктора Нихила Саудхари, все это свидетельствует о том, что дети могут быть эволюционно запрограммированы ожидать высокого уровня внимания и физического контакта со стороны сразу нескольких воспитателей.

В общей сложности в оспитании детей принимали участие от 10 до 20 воспитателей Фото: Nikhil Chaudhary

Команда отмечает, что более 95% своей эволюционной истории человечество жило как охотники-собиратели. Именно поэтому современные общества охотников-собирателей могут дать подсказку о том, существуют ли системы воспитания детей, к которым младенцы и их матери могут быть психологически адаптированы.

Мбенджеле Баяка живут в джунглях на севере Республики Конго, где их выживание зависит от охоты, рыбалки, собирательства и сбора меда, а потому она чрезвычайно схожа с жизнью наших далеких предков охотников-собирателей. В результате доктор Чаудхари считает, что понимание этих современных охотников-собирателей в действительности может помочь нам узнать больше о том, как жили люди в каменном веке.

Авторы нового исследования также считают, что современные концепции воспитания в действительности могут противоречить эволюционно запрограммированных потребностям младенцев. Нынешняя нуклеарная семейная система представляет собой мир, далекий от коллективного образа жизни охотников-собирателей, а потому, возможно, нам стоит пересмотреть свой подход к воспитанию детей.

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