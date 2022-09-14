Те еще скептики. Ученые назвали возраст, в котором дети перестают верить словам взрослых

В какой-то момент дети начинают сомневаться в том, что им говорят и начинают искать подтверждения слов.

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Ежедневно дети воспринимают огромное количество информации, и если в совсем раннем возрасте они готовы верить словам взрослых, то немного погодя уже не готовы просто принимать сказанное, как должное, пишет Daily Mail.

Группа исследователей из Университета Торонто и Гарвардского университета, пришли к выводу, что в возрасте от 4 до 7 лет дети становятся более скептичны к тому, что слышат в школе или от родителей, и уже начинают искать дополнительную информацию, чтобы подтвердить или опровергнуть заявление.

Ученые провели два исследования для детей в возрасте от 4 до 7 лет, в которых приняли в общей сложности более 250 детей.

В первом исследовании детям от четырех до шести лет показали камень, губку и мешковину, а затем задали ряд вопросов. Например, твердый ли камень, что тверже камень или губка и так далее. Затем испытуемые услышали ряд противоречивых заявлений о том, что камень тверже губки, а после спросили у детей, что из этих двух предметов тверже — большинство ответили так же, как им сказал психолог.

Во втором этапе исследования детей оставили одних в комнате с предметами, оказалось, что большинство из них ринулись проверять противоречивые заявления психолога — испытуемые исследовали камень, губку и мешковину.

Ученые считают, что такое поведение может быть связано с двумя факторами:

Любопытство, ощутить необычный опыт — почувствовать, что губка тверже камня.

Исследование объектов, чтобы проверить сказанное взрослым.

Во втором исследовании приняли участие дети от 4 до 7 лет. В этом эксперименте дети общались с психологами по видеосвязи. В ходе беседы экзаменатор озвучивал спорное заявление, а затем спрашивал, что необходимо сделать детям, в ответ на такое заявление и почему они должны сделать это.

Ученые выяснили, что дети в возрасте 6-7 лет предлагали различные пути исследования, в то время как младшие — не предлагали дополнительных исследований.

Например, когда старшие дети слышали утверждение, что "камень мягкий", они тут же предлагали прикоснуться к нему. То же самое и с другими предметами.

Ученые считают, что результаты исследования свидетельствуют о том, что в возрасте 6-7 лет дети склонны скептически воспринимать информацию, полученную от взрослых. Им уже недостаточно одного авторитета и они ищут подтверждения сказанного.

По словам соавтора исследования Сэмюэля Ронфард, ученым еще много предстоит узнать о взрослении, однако уже сейчас понятно, что в определенном возрасте дети становятся скептичнее, анализируют, что им сказали и ищут данные, которые подтвердили бы или опровергли полученную информацию.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что ученые назвали хуший метод воспитания детей.