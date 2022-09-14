Ті ще скептики. Вчені назвали вік, у якому діти перестають вірити словам дорослих

Якоїсь миті діти починають сумніватися в тому, що їм говорять і починають шукати підтвердження слів.

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Щодня діти сприймають величезну кількість інформації, і якщо в ранньому віці вони готові вірити словам дорослих, то трохи згодом вже не готові просто сприймати сказане, як належне, пише Daily Mail.

Група дослідників з Університету Торонто та Гарвардського університету дійшли висновку, що у віці від 4 до 7 років діти стають скептичнішими до того, що чують у школі або від батьків, і вже починають шукати додаткову інформацію, щоб підтвердити або спростувати заяву.

Вчені провели два дослідження для дітей віком від 4 до 7 років, у яких прийняли загалом понад 250 дітей.

У першому дослідженні дітям від чотирьох до шести років показали камінь, губку та мішковину, а потім поставили низку питань. Наприклад, чи твердий камінь, що твердіше камінь або губка і так далі. Потім піддослідні почули низку суперечливих заяв про те, що камінь твердіший за губку, а потім запитали у дітей, що з цих двох предметів твердіше — більшість відповіли так само, як їм сказав психолог.

У другому етапі дослідження дітей залишили одних у кімнаті з предметами, виявилося, що більшість із них кинулися перевіряти суперечливі заяви психолога — діти досліджували камінь, губку та мішковину.

Вчені вважають, що така поведінка може бути пов'язана з двома факторами:

Цікавість, отримати незвичайний досвід — відчути, що губка твердіша за камінь.

Дослідження об'єктів, щоб перевірити сказане дорослим.

У другому дослідженні взяли участь діти віком від 4 до 7 років. У цьому експерименті діти спілкувалися із психологами по відеозв'язку. Під час бесіди екзаменатор озвучував спірну заяву, а потім запитував, що необхідно зробити дітям у відповідь на таку заяву і чому вони мають це зробити.

Вчені з'ясували, що у віці 6-7 років діти пропонували різні шляхи дослідження, тоді як молодші — не пропонували додаткових досліджень.

Наприклад, коли старші діти чули твердження, що "камінь м'який", вони відразу пропонували доторкнутися до нього. Те саме і з іншими предметами.

Вчені вважають, що результати дослідження свідчать, що у віці 6-7 років діти схильні скептично сприймати інформацію, отриману від дорослих. Їм вже недостатньо одного авторитету, і вони шукають підтвердження сказаного.

За словами співавтора дослідження Семюеля Ронфарда, вченим ще багато доведеться дізнатися про дорослішання, проте вже зараз зрозуміло, що у певному віці діти стають скептичнішими, аналізують, що їм сказали та шукають дані, які б підтвердили або спростували отриману інформацію.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що вчені назвали найгірший метод виховання дітей.