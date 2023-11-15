Компания Airbus создала устройство, предотвращающее падение мертвых спутников в космосе (фото)

Новое устройство получило название Detumbler и его создали для того, чтобы решить растущую проблему космического мусора на околоземной орбите.

Сейчас на околоземной орбите находится много уже неработающих спутников, которые создают угрозу для действующих космических аппаратов. Чтобы решить растущую проблему космического мусора, компания Airbus создала новое устройство, которое предотвращает падение спутников после того, как их вывели из эксплуатации, пишет Gizmodo.

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Новое устройство под названием Detumbler уже отправили в космос с другими полезными нагрузками в рамках миссии SpaceX Transporter-9 на борту ракеты-носителя Falcon 9 11 ноября. Согласно сообщению компании Airbus, Detumbler представляет собой магнитное демпфирующее устройство, которое предназначено для прикрепления к спутнику, срок службы которого уже заканчивается.

Устройство весом всего 100 грамм имеет центральное роторное колесо и магниты, которые взаимодействуют с магнитным полем Земли. Это предотвращает нежелательное движение спутника, когда он начинает падать ниже в атмосферу планеты.

Инженеры создали Detumbler таким образом, что это устройство вело себя как компас, когда спутник летит по своей орбите, выравниваясь вдоль магнитного поля Земли. Если спутник начнет падать, то движение ротора вызовет появление вихревых токов (петли электрического тока внутри проводников, вызванные изменяющимся магнитным полем) и заставит трение замедлять движение спутника.

Устройство весом всего 100 грамм имеет центральное роторное колесо и магниты, которые взаимодействуют с магнитным полем Земли. Это предотвращает нежелательное движение спутника, когда он начинает падать ниже в атмосферу планеты Фото: Airbus

Основная цель компании Airbus состоит в том, чтобы решить проблему растущего количества космического мусора на орбите и связанных с этим рисков для работающих спутников.Неработающие спутники могут падать непредсказуемым образом из-за динамики орбитального полета, и таким образом появляется риск столкновения с действующими спутниками или неконтролируемого входа в атмосферу Земли.

Но Detumbler облегчит захват неработающих спутников будущими аппаратами, направленными на очистку космического мусора, удерживая их на более предсказуемом пути на околоземной орбите. Полноценные испытания нового устройства будут проведены с помощью наноспутника Exo-0 от компании EnduroSat в начале следующего года.

Сейчас ученые постоянно наблюдают за более 27 000 фрагментов космического мусора на околоземной орбите Фото: ESA

Сейчас ученые постоянно наблюдают за более 27 000 фрагментов космического мусора на околоземной орбите, при этом тысячи других фрагментов остаются незамеченными. Количество такого мусора, как считают ученые, будет только расти вместе с ростом количества запусков спутников на орбиту. Таким образом увеличивается вероятность столкновений между работающими и неработающими спутниками.

Как уже писал Фокус, Европейское космическое агентство собирается отправить на орбиту новые спутники, которые также должны решить проблему с космическим мусором.

Также Фокус писал о том, что занимаются созданием настоящего притягивающего луча, который можно было увидеть в фантастических фильмах для того, чтобы повлиять на ситуацию с космическим мусором на орбите.