8 простых шагов к долголетию: кардиологи поделились привычками, укрепляющими здоровье

Ассоциация кардиологов США представила обществу список простых советов, которые в совокупности омолодят организм и увеличат срок жизни.

Недавние исследования показали, что соблюдение восьми простых мер по поддержанию здоровья может способствовать долголетию. Исследования показывают, что соблюдение восьми основных жизненных принципов, разработанных Американской кардиологической ассоциацией, может уменьшить биологический возраст человека на 6 лет, Vanguard News.

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Перечень омолаживающий организм предусматривает здоровое питание, регулярные физические нагрузки, отказ от курения, достаточный сон, поддержание здорового веса, а также контроль уровня холестерина, сахара в крови и артериального давления.

Считается, что эти меры поддерживают здоровье сердца и, следовательно, замедляют темпы биологического старения. Исследование, проведенное под руководством профессора Колумбийского университета Нур Макарем, выявило корреляцию между состоянием сердечно-сосудистой системы и замедлением биологического старения. В этом исследовании также отмечалось, что по мере улучшения здоровья сердца биологическое старение уменьшается.

Соблюдение этих восьми параметров может не только замедлить процесс старения, но и обеспечить долгосрочные преимущества для здоровья, включая снижение риска хронических заболеваний и увеличение продолжительности жизни. Доктор Дональд Ллойд-Джонс, возглавлявший группу авторов "8 основных показателей жизни" и бывший президент Американской ассоциации сердца на общественных началах, подчеркнул важность полученных результатов для понимания взаимосвязи между хронологическим и биологическим возрастом. Результаты его предварительного исследования будут представлены на Научных сессиях Американской ассоциации сердца 2023 года в Филадельфии.

Кроме того, отдельное шведское исследование показало, что более высокий биологический возраст по сравнению с реальным хронологическим возрастом связан с повышенным риском инсульта, деменции и ALS (болезнь двигательных нейронов).

8 факторов Life's Essential призывают употреблять в пищу полезные продукты, такие как фрукты, овощи, нежирный белок и орехи; регулярно заниматься физической активностью; избегать табачных изделий; обеспечивать достаточный сон; контролировать вес; контролировать уровень холестерина, сахара в крови и артериального давления. Все эти шаги в совокупности способствуют более здоровой и потенциально долгой жизни, заявляют авторы.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.