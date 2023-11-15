Массовая гибель китов. "Демонические" сигналы заставляют гигантов думать, что их преследуют хищники

Исследователи нашли вероятную причину гибели десятков китов и дельфинов в прошлом году — животные буквально сходят с ума, спасаясь от несуществующих преследователей.

За последние годы на побережье Нью-Джерси были обнаружены десятки китов и дельфинов, выброшенных на берег, некоторые животные также были найдены на мели. Долгое время ученые не понимали, что может стоять за столь массовой гибелью гигантов океана, но, похоже, теперь причина найдена, и она весьма удручающая, пишет Daily Mail.

В декабре 2022 года на побережье Нью-Джерси были найдены тела около 16 мертвых китов, 72 морских гиганта были выброшены на мель, а вместе с ними на мели также оказались 53 дельфина. По словам активиста движения "Спасите наших китов", биолога-эколога Триши ДеВо, лишь за 10-летний период, с 2013 по 2022 год, среднее количество горбатых китов, ежегодно выбрасывающихся на мель в Нью-Джерси, составляло 2,6. Однако с декабря 2022 года по настоящее время на мель были выброшены уже 11 горбатых китов, что более чем в 4 раза превышает средний показатель за последние 10 лет.

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Люди столетиями преследовали китов, что поставило их под угрозу исчезновения. Исследования показали, что из-за китобойного промысла сегодня на Земле обитают лишь от 25 до 33% от исторической численности этих млекопитающих до появления китобойной промышленности. Однако сегодня над гигантами океана, по-видимому, нависла новая угроза.

Дело в том, что живописный океан вблизи побережья Нью-джерси является привлекательным для установки турбин, который обеспечат миллионы людей "чистой энергией". Но они, как показывают исследования, могут также оказаться смертельными для морской жизни. В результате местные жители, законодатели и активисты выступают против строительства подобных проектов, утверждая, что компании, изучающие морское дно с помощью гидролокаторов, буквально сводят китов с ума.

Сонар используется для картографирования морского дна в поисках подходящих мест для установки ветряных мельниц, однако многие считают, что его громкие сигналы нарушают движения животных, заставляя их садиться на мель или выбрасываться на берег.

Дело в том, что киты и другие млекопитающие фактически используют "сонар" для общения друг с другом, а потому дополнительные его звуки попросту парализуют их движения. Военное исследование США 2013 года уже показало, что звуки, издаваемые сейсмическими взрывами, являются одними из самых громких и могут распространяться по воде на расстояние до 4 000 километров.

Киты массово умирают у берегов Нью-Джерси Фото: Jim Breuer

Результаты также показали, что эти звуки способны вызвать у китов и дельфинов реакцию выживания, как если бы их преследовали хищники. Таким образом морские животные дезориентированы и движутся в хаотичном направлении, что часто заставляет их выбрасываться на мель или сталкиваться с кораблями.

Более того, некоторые исследователи считают "демоническими" сами ветряные электростанции, так как они каждые 10 секунд посылают в океан сверхгромкие порывы ветра, заставляющие млекопитающих думать, что их преследуют хищники, которых на самом деле попросту нет.

В результате ДеВо с коллегами призывают энергетические компании остановить строительство, по крайней мере, до того момента, пока ученые не поймут точно, что именно массово губит морскую жизнь.

В то же время данные Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) свидетельствуют о том, что с 2016 в Нью-Джерси погибли не менее 29 китов, в то же время за этот же период времени на побережье Флориды в общей сложности были найдены тела 209 мертвых китов. В то же время исследователи NOAA отмечают, что в данный момент нет никаких научных доказательств того, что шум, возникающий в результате ветряных электростанций, потенциально может приводить к гибели китов.

В результате активисты и исследователи выступают с инициативой прекращения строительства ветряных электростанций на побережье Нью-Джерси, пока не будет проведено соответствующие исследование, доказывающее или опровергающее то, что именно ветровые турбины являются причиной массовой гибели китов в океане.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили причину массового вымирания серых китов.