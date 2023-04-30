Проклятое место. Вдоль восточного побережья Америки массово погибают киты, ученые не знают почему

Только за последние 7 лет на побережье обнаружили две сотни гигантов океана, выброшенных на берег.

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Вдоль всего восточного побережья США с 2016 года ученые наблюдают за необычным и печальным явлением: на пляжах то и дело появляются тела выброшенных на берег горбатых китов. Это вызывает у исследователей беспокойство, и они не понимают, почему это происходит, пишет IFLScience.

Последние 7 лет стали настоящим испытанием для всего восточного побережья от штата Мэн до Флориды: здесь фиксируют более высокие, чем в среднем, показатели гибели морских гигантов. Так, в Нью-Йорке с 2016 года, выброшенными на берег, обнаружили почти четыре десятка мертвых горбачей, в Массачусетсе — 35. Всего же за это время в общей сложности на побережье обнаружили тела почти двух сотен мертвых горбатых китов.

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В 2017 году Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) назвало массовую гибель китов "необычным событием со смертельным исходом", которое определяется как неожиданное выбрасывание на берег. Ученых волнует то, что подобная массовая гибель горбачей несет за собой гибель популяции в целом, а потому это событие требует "незамедлительного реагирования".

За 7 лет ученые провели вскрытие 9 десятков китов и обнаружили, что почти половина из них либо столкнулись с кораблем, либо оказались в ловушке рыболовных сетей. Впрочем, ученые не уверенны, что именно эти события стали причиной массовой гибели китов. Исследователи отмечают, что потребуется больше исследований, наблюдений и постоянный мониторинг, чтобы обнаружить, что на самом деле вызвало массовую гибель горбатых китов на восточном побережье США.

Другая теория исследователей предполагает, что массовую гибель китов могло вызвать строительство ветряных электростанций у побережья НьюДжерси. В то же время Комиссия по морским млекопитающим отмечает, что в данный момент "нет никаких убедительных доказательств" того, что на морских гигантов в действительности повлияло строительство электростанции.

Еще одной предполагаемой причиной массовой гибели китов является увеличение использования судоходства, что даже привело к забастовкам в портах Нью-Йорка и Нью-Джерси. Отметим, что согласно статистике, в прошлом 2022 году наблюдалась самая высокая грузоперевозка в истории.

Кроме того, вероятной причиной массовой гибели китов также могут быть изменения климата. Ученые отмечают, что потепление океана влияют на океанический криль, который является пищей для горбатых китов. Ученые также изучают влияние микропластика на здоровье горбатых китов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, куда исчезли киты и причем здесь ледяные щиты Гренландии.