Прокляте місце. Уздовж східного узбережжя Америки масово гинуть кити, вчені не знають чому

Лише за останні 7 років на узбережжі виявили дві сотні гігантів океану, викинутих на берег.

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Уздовж усього східного узбережжя США з 2016 року вчені спостерігають за незвичайним і сумним явищем: на пляжах постійно з'являються тіла викинутих на берег горбатих китів. Це викликає в дослідників занепокоєння, і вони не розуміють, чому це відбувається, пише IFLScience.

Останні 7 років стали справжнім випробуванням для східного узбережжя від штату Мен до Флориди: тут фіксують вищі, ніж у середньому, показники загибелі морських гігантів. У Нью-Йорку з 2016 року викинутими на берег виявили майже чотири десятки мертвих горбачів, у Массачусетсі — 35. Усього ж за цей час на узбережжі виявили тіла майже двох сотень мертвих горбатих китів.

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У 2017 році Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) назвало масову загибель китів "незвичайною подією зі смертельним наслідком", яка визначається як несподіване викидання на берег. Учених хвилює те, що подібна масова загибель горбачів несе за собою загибель популяції в цілому, а тому ця подія вимагає "негайного реагування".

За 7 років учені провели розтин 9 десятків китів і виявили, що майже половина з них або зіткнулися з кораблем, або опинилися у пастці рибальських сітей. Утім, вчені не впевнені, що саме ці події спричинили масову загибель китів. Науковці відзначають, що потрібно більше досліджень, спостережень і постійний моніторинг, щоб виявити, що насправді викликало масову загибель горбатих китів на східному узбережжі США.

Інша теорія дослідників припускає, що масову загибель китів могло спричинити будівництво вітряних електростанцій біля узбережжя Нью-Джерсі. Водночас Комісія з морських ссавців зазначає, що зараз "немає жодних переконливих доказів" того, що на морських гігантів насправді вплинуло будівництво електростанції.

Ще однією ймовірною причиною масової загибелі китів є збільшення використання судноплавства, що навіть призвело до страйків у портах Нью-Йорка та Нью-Джерсі. Зазначимо, що, згідно зі статистикою, минулого 2022 року спостерігалося найвище вантажоперевезення в історії.

Крім того, ймовірною причиною масової загибелі китів можуть бути зміни клімату. Вчені відзначають, що потепління океану впливає на океанічний криль, який є їжею для горбатих китів. Учені також вивчають вплив мікропластику на здоров'я горбатих китів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, куди зникли кити й до того ж тут крижані щити Гренландії.