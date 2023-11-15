Счастливая жена — счастливая жизнь. Мужчины идут на уловку, чтобы сохранить гармонию в браке

Исследователи обнаружили, что мужья идут на некоторые жертвы для поддержания гармоничных отношений в браке.

Будь-то игра в Дженгу или карты, многие развлечения сосредоточены на соревнованиях и новое исследование показывает, что мужчины идут на небольшую хитрость в этих играх, чтобы сохранить счастливый и здоровый брак, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые из Северо-Китайского университета науки и технологий обнаружили, что старая поговорка "счастливая жена — счастливая жизнь" действительно звучит правдоподобно, когда дело доходит по подобных соревнований.

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В ходе исследования ученые отобрали группу из 52 участниц женского пола в возрасте от 18 до 25 лет, которым поручили выполнить задание на визуальную подсказку, включающее соревнование с партнером, чтобы как можно быстрее реагировать на импульсы.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что женщины концентрируются сильнее, соревнуясь с незнакомцами, чем со своими партнерами. При этом у них больше шансов на победу в соревновании, если они играют против своего партнера.

По словам ведущего автора исследования Шую Цзя, партнеры-мужчины, вероятно, придерживаются правила "счастливая жена — счастливая жизнь", что позволяет им избежать конфликтов в отношениях, поддаваясь партнерше. В ходе исследования ученые сосредоточились на понимании того, как романтические отношения влияют на конкурентоспособность женщин.

В ходе экспериментов, участниц разделил на две группы:

первая соревновалась со своими романтическими партнерами;

вторая — с незнакомцами.

В ходе соревнований ученые использовали ЭЭГ, чтобы контролировать мозговую активность реципиентов. Результаты ясно свидетельствуют, что концентрация у женщин повышена, когда они соревнуются с незнакомцами, чем со своими партнерами. В то же время команда обнаружила, что в паре с романтическим партнером у женщин снижалась не только сосредоточенность, но и желание соревноваться в целом. При этом шансов на победу в соревновании с собственным партнером у них было намного больше.

Команда считает, что такое поведение является ярким примером "поведения удержания партнера" у мужчин. Результаты показали, что количество побед у женщин в соревнованиях со своими партнерами резко возрастало. Теперь они предполагают, что мужчины специально идут на уступки и поддаются, чтобы избежать конфликтов и сохранить счастье в отношениях.

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