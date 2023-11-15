Поисковик с металлоискателем нашел клад бронзового века в Уэльсе: его выкупит музей

38 бронзовых артефактов, обнаруженных в 2021 году в Уэльсе, объявили сокровищем. Теперь эти вещи бронзового века планируют выкупить музеи.

В 2021 году на поле в Уэльсе доктор Питер Эннинг, бывший работник Кардиффского университета, нашел клад бронзового века. Находка, которая теперь официально объявлена "сокровищем", датируется между 1000 и 800 годами до нашей эры.

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Обнаруженный в Сент-Фагансе, Кардифф, клад состоит из 38 бронзовых артефактов, среди которых втульчатые топоры, наконечники копий, литейные формы и фрагменты слитков. Эта коллекция не является типичным погребенным сокровищем, она демонстрирует увлекательное сочетание повседневной жизни и церемониальных практик более 3000-летней давности.

Эти предметы, вероятно, члены местной общины похоронили как часть ритуальной церемонии, которая отражала их социальные обычаи или религиозные верования. Среди неожиданностей — резец для обработки дерева и два бронзовых кольца, которые, вероятно, использовались в конской сбруе.

Крис Гриффитс, исследователь из Amgueddfa Cymru/Museum Wales и Университета Рединга, объясняет: "Эта коллекция в основном небольших фрагментов артефактов предлагает увлекательный взгляд на богатый гобелен жизни Кардиффа эпохи поздней бронзы. Фрагменты топоров являются более необычными и представляют особый интерес, причем последние, вероятно, изготовлены импортированы из юго-восточной Англии. Благодаря этим предметам мы получаем представление о ряде связей с отдаленными общинами, которые помогли бы людям процветать в этой части Кардиффа, около 3000 лет назад".

Адам Гвилт, главный куратор отдела доисторического периода в Amgueddfa Cymru/Museum Wales, отмечает значение клада: "Это значительный по размеру клад позднего бронзового века из юго-восточного Уэльса, который содержит различные инструменты, оружие и изделия из бронзы. Это добавляет к большей региональной коллекции изображения людей, которые решили похоронить много бронзовых сокровищ в это время, часто вблизи рек и ручьев. Это открытие в общине Сент-Феганс дополняет известное скопление сокровищ, найденных вдоль реки Эли и ее притоков. Его приобретение для национальной коллекции поможет нам представить доисторическую археологию ландшафта, в котором сейчас расположен Сент-Феганс: Национальный музей истории".

На этом находки доктора Эннинга не заканчиваются: он также нашел фрагмент римского серебряного перстня, найденный в Сент-Николас и Бонвилстон в Вейл оф Гламорган, датируется II-III веком нашей эры. Кроме того, средневековая серебряная булавка для броши из Ллантвит Мейджор, найденная в феврале 2022 года, датируется XIII или XIV веком.

Доктор Эннинг выражает свое удовлетворение о том, что артефакты приобрели музеи: "Я рад, что находки приобрели Amgueddfa Cymru — музей Уэльса и музей Каубриджа, и надеюсь, что и общественность, и музеи получат пользу от того, что они будут в своих коллекциях".

Дэвид Хауэлл, ответственный за сотрудничество с Программой перемещения древностей в Уэльсе, отметил, что программа зафиксировала более 90 000 артефактов.

Эти находки не только открывают окно в наше прошлое, но и подчеркивают важность сохранения и обмена этими древними артефактами, предлагая мост между современными общинами и их историческими корнями.

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