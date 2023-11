Мрачное будущее. Вирусы заключают сделки и создают смертоносных "гибридов", ученые напуганы

Исследователи заявили, что реалии нашумевшего сериала о вспышке смертоносного грибка может оказаться не такой уж далекой от будущего человечества.

Нашумевший сериал HBO The Last of Us показал будущее человечества, каким оно может быть, если на планету обрушится вспышка смертоносных грибков. Однако теперь ученые считают, что такой сценарий стал на один шаг ближе к правдивому, чем считалось ранее, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые из Барселоны обнаружили, что грибок ортопсилез Candida в действительности произошел от двух родительских штаммов в результате чрезвычайно редкого явления — гибридизации. Более того, ученые считают, что на этот процесс непосредственно оказало влияние изменение климата, вызванное деятельностью человека.

Теперь ученые полагают, что климатический кризис обрушится на человечество не только рекордными волнами тепла, масштабными лесными пожарами и чрезвычайно мощными природными явлениями. На горизонте также замелькала новая угроза — гибридные грибки, которые развиваются, чтобы адаптироваться к более теплым температурам.

По словам ведущего автора исследования, доктора Тони Габальдон из Института биомедицинских исследований в Барселоне, они с командой обнаружили, что новый суперштамм приобрел совершенно новые специфические свойства:

заражение организма человека;

рост при более высоких температурах;

устойчивость к противогрибковым препаратам.

Теперь ученые опасаются, что в будущем подобные гибриды могут стать более распространенными при повышении температуры и изменении условий экосистемы в сочетании с глобализацией, а также действиями человека, в том числе использование фунгицидов и антибиотиков в сельском хозяйстве.

Габальдон также отмечает, что ученые потратили десятилетия на понимание того, что делает одни виды патогенными для человека, а другие нет. Теперь ответ очевиден — гибридизация. Этому процессу до сих пор уделялось чрезвычайно мало внимания, однако именно он позволяет грибкам чрезвычайно быстро приобретать новые свойства, например, способность заражать человека. Команда пришла к выводу, что для грибов гибридизация вполне может стать кратчайшим путем к завоеванию такого вида как люди.

Отметим, во время процесса гибридизации расходящиеся геномы и аллели объединяются в одну клетку, тем самым усиливая адаптацию за счет увеличения геномной пластичности. Предыдущие оценки исследователей показывают, что сегодня существует более миллиона вида грибов и большинство из них приспособлены к жизни в умеренных или низких температурах в почве, воде, на деревьях, растениях или животных.

По словам соавтора исследования, доктора Валентины дель Олма, они с коллегами заметили, что оптимальная температура, при которой штаммы C. Ortopsilosis растут, составляет 35°C. При этом они также способны выживать при более высоких температурах. Теперь ученые считают, что нагревающийся океан в действительности может стать "отличным котлом" для гибридизации грибков.

Это открытие вызывает тревогу у учены, так как гибрид, по сути, превосходит тепловой барьер млекопитающих, который ранее действовал для нас как "защитный щит". Команда сообщила, что C. ortopsilosis, по всей видимости, тесно связана с Candida auris, который в настоящее время распространяется по медицинским учреждениям США. Они также считают, что C. Auris является гибридом, который сформировался в море и перешел к людям в 2009 году. Отметим, что во всем мире уже произошли сотни вспышек этой инфекции с уровнем смертности от 30 до 60%.

