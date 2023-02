Грибковый кризис уже здесь и человечество отчаянно нуждается в решении, - ученые

Настоящие инфекции, вызванные грибком, а не те, что спровоцировали зомби-апокалипсис в популярном сериале "Одни из нас", представляют растущую угрозу во всем мире.

Так, Миссисипи стал новым штатом США, в котором жители сообщили о заражении Candida auris, очень заразным грибком, который процветает в больницах и домах престарелых. Этот случай не будет последним, и без особых усилий количество инфекций и смертей будет продолжать накапливаться, пишет Stat News.

Департамент общественного здравоохранения штата объявил о выявлении шести человек, зараженных C. auris. Этот патоген может заразить практически любую поверхность, какую только можно вообразить, от внутривенных катетеров и зондов для кормления до простыней, медицинских халатов и раковин. Люди пожилого возраста или люди с ослабленным иммунитетом наиболее уязвимы для этого патогена, и он часто бывает смертельным: двое из шести человек, инфицированных в Миссисипи, умерли.

Поскольку Соединенные Штаты плохо готовы справиться с этим кризисом как с клинической, так и с политической точек зрения, сценарий Миссисипи будет продолжать разыгрываться по всей стране в ближайшие месяцы и годы.

Быстрое восхождение C. auris вызывает тревогу. Грибок проложил смертельный путь по всему миру с тех пор, как японские исследователи выявили первую известную инфекцию в 2009 году. Центры США по контролю и профилактике заболеваний сообщили в 2016 году, что они зарегистрировали семь случаев C. auris в четырех штатах: Нью-Йорк, Нью-Джерси, Мэриленд и Иллинойс. К 2019 году патоген заразил более 700 человек в 12 штатах, и их число продолжает расти. В 2022 году Луизиана, Нью-Мексико, Теннесси, Висконсин, Делавэр и Гавайи подтвердили свои первые случаи заражения C. auris, и в настоящее время им заражены почти 5000 человек в США.

C. auris может вызывать разрушительные инфекции, поражающие кровь, сердце и мозг. Он часто устойчив к доступным методам лечения, и от 30% до 60% инфицированных людей умирают. Как только инфекция идентифицирована, она может нарушить повседневную деятельность учреждения, поскольку это стойкий патоген, который может выживать на поверхностях в течение длительного времени и противостоять обычным дезинфицирующим средствам. Остановка вспышки и стерилизация помещений могут быть чрезвычайно дорогостоящими и разрушительными, лишая доступа к медицинской помощи тех, кто в ней больше всего нуждается. В прошлом году, например, учреждение длительного ухода, лечащее тяжелобольных пациентов в Детройте, было вынуждено прекратить прием пациентов после вспышки C. auris.

Эксперты общественного здравоохранения в течение многих лет предупреждали, что C. auris и другие грибковые инфекции представляют собой растущую угрозу. Многочисленные исследования подробно описали, каким образом изменение климата может способствовать распространению этих патогенов по мере потепления в мире. C. auris — лишь один из десятков грибковых патогенов, поражающих людей, однако США и весь мир не предпринимают никаких действий против этой угрозы.

Быстрая оценка арсенала противогрибковых средств показывает, насколько недостаточно подготовлены страны. Согласно опубликованному исследованию за последние 20 лет не появилось ни одного нового класса противогрибковых препаратов, и за последнее десятилетие был одобрен только один новый препарат из известного класса противогрибковых препаратов. Инвестиций в эту область катастрофически не хватает: Всемирная организация здравоохранения сообщает, что грибковые инфекции получают менее 1,5% всего финансирования исследований инфекционных заболеваний.

Чтобы привлечь внимание к этому кризису и помочь выявить пробелы в исследованиях и разработках, ВОЗ недавно определила 19 грибковых патогенов, представляющих серьезную угрозу для здоровья человека, и разделила их на три приоритетные категории: средние, высокие и критические. C. auris входит в число четырех важнейших приоритетов. Список ВОЗ является важным и долгожданным шагом вперед, но политикам на самом высоком правительственном уровне необходимо признать угрозу C. auris и принять меры по ее устранению.

Чтобы смягчить ущерб, который C. auris наносит системам здравоохранения и людям, государственным и федеральным чиновникам здравоохранения необходимо усилить свои усилия по наблюдению и отчетности. Академические и промышленные круги должны разработать более совершенные средства диагностики, которые могли бы точно отличить C. auris от других видов Candida, некоторые из которых представляют меньшую угрозу для здоровья. И очень важно получать новые противогрибковые препараты через процесс разработки лекарств для пациентов.

Прогресс не сдвинется с места до тех пор, пока законодатели серьезно не отнесутся к угрозе и не примут важные политические решения. Так, в США закон FORWARD поддержит столь необходимые исследования эндемических грибковых заболеваний, включая долинную лихорадку, число случаев которой резко возросло. Есть также Закон PASTEUR, двухпартийный законодательный акт, предназначенный для вознаграждения компаний, которые успешно разрабатывают высокоприоритетные противомикробные препараты, в том числе противогрибковые.

Однако Конгресс потерпел неудачу в прошлом году, когда ему не удалось проголосовать по этим законопроектам. Вполне вероятно, что они будут повторно введены в этом году, но нет никаких гарантий, что они будут продвигаться вперед. Что гарантировано, так это то, что Миссисипи не станет последним местом, где люди станут жертвами быстро растущей угрозы C. auris и других грибковых патогенов.

Этой проблеме подвержен весь мир.

