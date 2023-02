Грибкова криза вже тут, і людство відчайдушно потребує вирішення, — вчені

Справжні інфекції, спричинені грибком, а не ті, що спровокували зомбі-апокаліпсис у популярному серіалі "Останні з нас", становлять загрозу в усьому світі.

Міссісіпі став новим штатом США, де жителі повідомили про зараження Candida auris, дуже заразним грибком, який процвітає в лікарнях і будинках для людей похилого віку. Цей випадок не буде останнім, і без особливих зусиль кількість інфекцій і смертей продовжуватиме накопичуватися, пише Stat News.

Департамент охорони здоров'я штату оголосив про виявлення шести осіб, заражених C. auris. Цей патоген може заразити практично будь-яку поверхню, яку тільки можна уявити, від внутрішньовенних катетерів і зондів для годування до простирадл, медичних халатів і раковин. Люди похилого віку або люди з ослабленим імунітетом найуразливіші для цього патогену, і він часто буває смертельним: двоє з шести осіб, інфікованих у Міссісіпі, померли.

Оскільки Сполучені Штати погано готові впоратися з цією кризою як із клінічної, так і з політичної точки зору, сценарій Міссісіпі продовжуватиме розігруватися по всій країні в найближчі місяці та роки.

Швидке сходження C. auris викликає тривогу. Грибок проклав смертельний шлях по всьому світу з того часу, як японські дослідники виявили першу відому інфекцію у 2009 році. Центри США з контролю та профілактики захворювань повідомили у 2016 році, що вони зареєстрували сім випадків C. auris у чотирьох штатах: Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Меріленд та Іллінойс. До 2019 року патоген заразив понад 700 осіб у 12 штатах, і їхня кількість продовжує зростати. У 2022 році Луїзіана, Нью-Мексико, Теннессі, Вісконсин, Делавер і Гаваї підтвердили свої перші випадки зараження C. auris, і зараз ним заражені майже 5000 людей у США.

C. auris може викликати руйнівні інфекції, що вражають кров, серце та мозок. Він часто стійкий до доступних методів лікування, і від 30% до 60% інфікованих людей помирають. Як тільки інфекція ідентифікована, вона може порушити повсякденну діяльність установи, оскільки це стійкий патоген, який може виживати на поверхнях протягом тривалого часу та протистояти звичайним засобам дезінфекції. Зупинка спалаху та стерилізація приміщень можуть бути надзвичайно дорогими та руйнівними, позбавляючи доступу до медичної допомоги тих, хто її найбільше потребує. Минулого року, наприклад, установа тривалого догляду, яка лікує тяжкохворих пацієнтів у Детройті, була змушена припинити прийом пацієнтів після спалаху C. auris.

Експерти громадської охорони здоров'я протягом багатьох років попереджали, що C. auris та інші грибкові інфекції становлять загрозу, і вона зростає. Численні дослідження докладно описали, як зміна клімату може сприяти поширенню цих патогенів у міру потепління у світі. C. auris — лише один із десятків грибкових патогенів, що вражають людей, проте США та весь світ не роблять жодних дій проти цієї загрози.

Швидка оцінка арсеналу протигрибкових засобів показує, наскільки недостатньо підготовлені країни. Згідно з опублікованим дослідженням, за останні 20 років не з'явилося жодного нового класу протигрибкових препаратів, і за останнє десятиліття був схвалений лише один новий препарат із відомого класу протигрибкових препаратів. Інвестицій у цю галузь катастрофічно не вистачає: Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що грибкові інфекції отримують менше ніж 1,5% всього фінансування досліджень інфекційних захворювань.

Щоб привернути увагу до цієї кризи й допомогти виявити прогалини в дослідженнях і розробках, ВООЗ нещодавно визначила 19 грибкових патогенів, які становлять серйозну загрозу для здоров'я людини, та розділила їх на три пріоритетні категорії: середні, високі та критичні. C. auris входить до чотирьох найважливіших пріоритетів. Список ВООЗ є важливим і довгоочікуваним кроком уперед, але політикам на найвищому урядовому рівні необхідно визнати загрозу C. auris і вжити заходів щодо її усунення.

Щоб пом'якшити збитки, які C. auris завдає системам охорони здоров'я та людям, державним і федеральним чиновникам охорони здоров'я необхідно посилити свої зусилля зі спостереження та звітності. Академічні та промислові кола повинні розробити досконаліші засоби діагностики, які могли б точно відрізнити C. auris від інших видів Candida, деякі з яких становлять меншу загрозу здоров'ю. І дуже важливо отримувати нові протигрибкові препарати через процес розробки ліків пацієнтам.

Прогрес не зрушить із місця, доки законодавці серйозно не поставляться до загрози та не ухвалять важливих політичних рішень. Так, у США закон FORWARD підтримує такі необхідні дослідження ендемічних грибкових захворювань, включаючи кокцидіоз, кількість випадків якого різко зросла. Є також Закон PASTEUR, двопартійний законодавчий акт, призначений для винагороди компаній, які успішно розробляють високопріоритетні протимікробні препарати, зокрема протигрибкові.

Однак Конгрес зазнав невдачі минулого року, коли йому не вдалося проголосувати щодо цих законопроєктів. Цілком імовірно, що вони будуть повторно введені в цьому році, але немає жодних гарантій, що вони просуватимуться вперед. Що гарантовано, так це те, що Міссісіпі не стане останнім місцем, де люди стануть жертвами загрози, що швидко зростає, C. auris та інших грибкових патогенів.

До цієї проблеми схильний весь світ.

