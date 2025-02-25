Аптеки України ще раз знизять ціни на понад 100 видів ліків: новий список препаратів
Відпускні ціни фармацевтичні компанії почнуть знижувати вже з березня. Залежно від виду ліків їхня вартість може опуститися від 10 до 50%.
Українські фармацевтичні виробники найближчим часом знизять ціни на низку ліків. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.
У списку ліків представлені такі види:
- знеболювальні препарати,
- сорбенти,
- антациди (для симптоматичного лікування кислотозалежних захворювань шлунково-кишкового тракту, — ред),
- людські імуноглобуліни,
- антибіотики,
- анестетики,
- протиепілептичні лікарські засоби,
- протикашльові та жарознижувальні,
- ліки для регуляції артеріального тиску, вітаміни та мікроелементи.
Понад 70 ліків зі списку входять до Національного переліку лікарських засобів, ще 35 рецептурних препаратів можна купити і використовувати тільки після отримання рецепта у лікаря.
Відпускні ціни виробники знижуватимуть починаючи з березня 2025 року. Залежно від виду ліків їхня вартість знизиться в розмірі від 10 до 50%. Нові ліки не входять до переліку 100 популярних медикаментів, які подешевшають з 1 березня.
Глава МОЗ України Віктор Ляшко раніше попереджав, що в лікарнях не мають права брати плату за ліки, рентген і комп'ютерну томографію, якщо хворого госпіталізували з ГРВІ та COVID-19.
Нагадаємо, колишній головний лікар Великої Британії Дама Саллі Девіс висловлювала побоювання з приводу високої смертності через звикання людей до антибіотиків. Це може забрати 40 мільйонів життів протягом 25 років.