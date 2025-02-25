Аптеки України ще раз знизять ціни на понад 100 видів ліків: новий список препаратів

Відпускні ціни фармацевтичні компанії почнуть знижувати вже з березня. Залежно від виду ліків їхня вартість може опуститися від 10 до 50%.

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Українські фармацевтичні виробники найближчим часом знизять ціни на низку ліків. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

У списку ліків представлені такі види:

знеболювальні препарати,

сорбенти,

антациди (для симптоматичного лікування кислотозалежних захворювань шлунково-кишкового тракту, — ред),

людські імуноглобуліни,

антибіотики,

анестетики,

протиепілептичні лікарські засоби,

протикашльові та жарознижувальні,

ліки для регуляції артеріального тиску, вітаміни та мікроелементи.

Понад 70 ліків зі списку входять до Національного переліку лікарських засобів

Понад 70 ліків зі списку входять до Національного переліку лікарських засобів, ще 35 рецептурних препаратів можна купити і використовувати тільки після отримання рецепта у лікаря.

Відпускні ціни виробники знижуватимуть починаючи з березня 2025 року. Залежно від виду ліків їхня вартість знизиться в розмірі від 10 до 50%. Нові ліки не входять до переліку 100 популярних медикаментів, які подешевшають з 1 березня.

Глава МОЗ України Віктор Ляшко раніше попереджав, що в лікарнях не мають права брати плату за ліки, рентген і комп'ютерну томографію, якщо хворого госпіталізували з ГРВІ та COVID-19.

Нагадаємо, колишній головний лікар Великої Британії Дама Саллі Девіс висловлювала побоювання з приводу високої смертності через звикання людей до антибіотиків. Це може забрати 40 мільйонів життів протягом 25 років.