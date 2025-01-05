Через звикання до антибіотиків до 2050 року може померти 40 млн людей, — The Guardian

За словами колишньої головної лікарки Великої Британії, існує реальна небезпека того, що рутинні хірургічні процедури стануть небезпечними для життя через поширення бактерій, які мають стійкість до антибіотиків.

Related video

Використання антибіотиків може забрати 40 мільйонів життів у найближчі 25 років. Такі побоювання висловила колишня головна лікарка Великої Британії Дама Саллі Девіс, яка закликала до негайних дій у боротьбі з антимікробною резистентністю (AMR). Про це пише The Guardian.

Девіс попереджає, що поширення супербактерій може зробити звичайні медичні процедури, такі як хірургічні операції чи пологи, надзвичайно ризикованими. Зараз близько мільйона людей щорічно помирають через AMR, і ці цифри лише зростають. За прогнозами, до 2050 року смертність від супербактерій може подвоїтися, і серед найбільш уразливих категорій опиняться люди похилого віку.

"Останні дані показують, що AMR знижується у дітей до п’яти років, і це хороша новина. Для людей старше 70 років рівень смертності з 1990 року зріс на 80%. Це викликає занепокоєння", — зазначила Девіс.

Науковці стверджують, що в міру старіння населення все більше людей живуть з хронічними захворюваннями, і це робить їх більш уразливими до AMR.

Однією з причин проблеми є надмірне використання антибіотиків у тваринництві. Майже 70% усіх антибіотиків застосовуються для лікування або профілактики хвороб у худоби, що створює ідеальні умови для розвитку резистентних бактерій. Вони можуть поширюватися через забруднені водойми, ґрунт і навіть повітря.

"По суті, ми кидаємо коровам, курям і вівцям антибіотики як дешеву альтернативу стимуляторам росту або профілактичним засобам, щоб запобігти поширенню хвороб", — сказала Девіс.

Ситуація ускладнюється і тим, що з 1980-х років на ринок не було введено нових класів антибіотиків. Це пов’язано з низькою фінансовою вигідністю їх розробки, адже антибіотики використовуються рідше, ніж, наприклад, препарати для лікування хронічних захворювань.

"Ліки проти артеріального тиску, які потрібно приймати щодня, або ліки проти раку, які потрібно застосовувати місяцями, дають фармацевтиці набагато більші прибутки. Тож у них немає стимулу намагатися розробити нові антибіотики. Це справжній головний біль", — пояснила Девіс.

Нагадаємо, проблема супербактерій підштовхнула вчених до пошуку нових ліків або ж альтернатив вже наявним. Учені все частіше досліджують бактеріофаги.

Раніше міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко попередив, що вже через 10 років пневмонія може стати невиліковною через стійкість бактерій до антибіотиків.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.