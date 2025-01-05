Из-за привыкания к антибиотикам к 2050 году может умереть 40 млн человек, — The Guardian

По словам бывшего главного врача Великобритании, существует реальная опасность того, что рутинные хирургические процедуры станут опасными для жизни из-за распространения бактерий, которые имеют устойчивость к антибиотикам.

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Использование антибиотиков может унести 40 миллионов жизней в ближайшие 25 лет. Такие опасения высказала бывший главный врач Великобритании Дама Салли Дэвис, которая призвала к немедленным действиям в борьбе с антимикробной резистентностью (AMR). Об этом пишет The Guardian.

Дэвис предупреждает, что распространение супербактерий может сделать обычные медицинские процедуры, такие как хирургические операции или роды, чрезвычайно рискованными. Сейчас около миллиона человек ежегодно умирают из-за AMR, и эти цифры только растут. По прогнозам, к 2050 году смертность от супербактерий может удвоиться, и среди наиболее уязвимых категорий окажутся пожилые люди.

"Последние данные показывают, что AMR снижается у детей до пяти лет, и это хорошая новость. Для людей старше 70 лет уровень смертности с 1990 года вырос на 80%. Это вызывает беспокойство", — отметила Дэвис.

Ученые утверждают, что по мере старения населения все больше людей живут с хроническими заболеваниями, и это делает их более уязвимыми к AMR.

Одной из причин проблемы является чрезмерное использование антибиотиков в животноводстве. Почти 70% всех антибиотиков применяются для лечения или профилактики болезней у скота, что создает идеальные условия для развития резистентных бактерий. Они могут распространяться через загрязненные водоемы, почву и даже воздух.

"По сути, мы бросаем коровам, курам и овцам антибиотики как дешевую альтернативу стимуляторам роста или профилактическим средствам, чтобы предотвратить распространение болезней", — сказала Дэвис.

Ситуация осложняется и тем, что с 1980-х годов на рынок не было введено новых классов антибиотиков. Это связано с низкой финансовой выгодностью их разработки, ведь антибиотики используются реже, чем, например, препараты для лечения хронических заболеваний.

"Лекарства против артериального давления, которые нужно принимать ежедневно, или лекарства против рака, которые нужно применять месяцами, дают фармацевтике гораздо большие прибыли. Поэтому у них нет стимула пытаться разработать новые антибиотики. Это настоящая головная боль", — пояснила Дэвис.

Напомним, проблема супербактерий подтолкнула ученых к поиску новых лекарств или же альтернатив уже имеющимся. Ученые все чаще исследуют бактериофаги.

Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко предупредил, что уже через 10 лет пневмония может стать неизлечимой из-за устойчивости бактерий к антибиотикам.

Эта статья основывается на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.