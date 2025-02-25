Аптеки Украины еще раз снизят цены на более 100 видов лекарств: новый список препаратов
Отпускные цены фармацевтические компании начнут снижать уже с марта. В зависимости от вида лекарств их стоимость может опуститься от 10 до 50%.
Украинские фармацевтические производители в ближайшее время снизят цены на ряд лекарств. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
В списке лекарств представлены следующие виды:
- обезболивающие препараты,
- сорбенты,
- антациды (для симптоматического лечения кислотозависимых заболеваний желудочно-кишечного тракта, — ред),
- человеческие иммуноглобулины,
- антибиотики,
- анестетики,
- противоэпилептические лекарственные средства,
- противокашлевые и жаропонижающие,
- лекарства для регуляции артериального давления, витамины и микроэлементы.
Более 70 лекарств из списка входят в Национальный перечень лекарственных средств, еще 35 рецептурных препаратов можно купить и использовать только после получения рецепта у врача.
Отпускные цены производители будут снижать начиная с марта 2025 года. В зависимости от вида лекарств их стоимость понизится в размере от 10 до 50%. Новые лекарства не входят в перечень 100 популярных медикаментов, которые подешевеют с 1 марта.
Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко ранее предупреждал, что в больницах не имеют права брать плату за лекарства, рентген и компьютерную томографию, если больного госпитализировали с ОРВИ и COVID-19.
Напомним, бывший главный врач Великобритании Дама Салли Дэвис высказывала опасения по поводу высокой смертности из-за привыкания людей к антибиотикам. Это может унести 40 миллионов жизней в течение 25 лет.