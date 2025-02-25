Аптеки Украины еще раз снизят цены на более 100 видов лекарств: новый список препаратов

Отпускные цены фармацевтические компании начнут снижать уже с марта. В зависимости от вида лекарств их стоимость может опуститься от 10 до 50%.

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Украинские фармацевтические производители в ближайшее время снизят цены на ряд лекарств. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

В списке лекарств представлены следующие виды:

обезболивающие препараты,

сорбенты,

антациды (для симптоматического лечения кислотозависимых заболеваний желудочно-кишечного тракта, — ред),

человеческие иммуноглобулины,

антибиотики,

анестетики,

противоэпилептические лекарственные средства,

противокашлевые и жаропонижающие,

лекарства для регуляции артериального давления, витамины и микроэлементы.

Более 70 лекарств из списка входят в Национальный перечень лекарственных средств

Более 70 лекарств из списка входят в Национальный перечень лекарственных средств, еще 35 рецептурных препаратов можно купить и использовать только после получения рецепта у врача.

Отпускные цены производители будут снижать начиная с марта 2025 года. В зависимости от вида лекарств их стоимость понизится в размере от 10 до 50%. Новые лекарства не входят в перечень 100 популярных медикаментов, которые подешевеют с 1 марта.

Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко ранее предупреждал, что в больницах не имеют права брать плату за лекарства, рентген и компьютерную томографию, если больного госпитализировали с ОРВИ и COVID-19.

Напомним, бывший главный врач Великобритании Дама Салли Дэвис высказывала опасения по поводу высокой смертности из-за привыкания людей к антибиотикам. Это может унести 40 миллионов жизней в течение 25 лет.