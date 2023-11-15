1 случай на 50 миллионов: у американки с двойной маткой зародились сразу два эмбриона

Уникальный по своей редкости случай удивителен тем, что предыдущие роды женщины, родившей уже троих здоровых детей, прошли успешно, вопреки неутешительной статистике.

У 32-летней жительницы штата Алабама Келси Хэтчер беременность протекает весьма необычно из-за редкого заболевания, известного как "дидельфис матки" (uterus didelphys), при котором она имеет две матки. Хэтчер, массажистка и мать троих детей, в мае во время ультразвукового исследования на восьмой неделе беременности обнаружила, что беременна двойней, причем в каждой матке находится по одному плоду, пишет ScienceAlert.

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Ее акушер-гинеколог, доктор Швета Патель из Центра для женщин и младенцев при Университете Алабамы в Бирмингеме, объяснила вероятный сценарий раздельной овуляции и оплодотворения в каждой матке. Хотя двойная матка часто приводит к осложнениям во время беременности, предыдущие трое детей Хэтчер родились здоровыми и в полном сроке.

Дидельфис матки — редкое врожденное состояние, при котором у женщины имеются две отдельные матки, каждая со своей шейкой, и часто двойное или разделенное влагалище. Это происходит в результате неполного слияния двух мюллеровых протоков во время развития плода, которые обычно соединяются и образуют одну матку. Хотя многие женщины с этим заболеванием могут вести нормальный образ жизни и иметь успешную беременность, оно может повышать риск таких осложнений, как выкидыш, преждевременные роды и аномалии почек. Данное состояние встречается примерно у 0,3-0,5% женщин и часто диагностируется при обследовании по поводу других гинекологических проблем или при проведении УЗИ во время беременности.

Случаи одновременного наступления беременности в обеих матках крайне редки, их вероятность составляет 1 на 50 миллионов. Последний известный случай был зарегистрирован в Бангладеш в 2019 году. Хэтчер, ожидающая родов примерно к Рождеству, называет своих близнецов "девочками". Она рассчитывает на естественные роды, но готова к возможности кесарева сечения из-за независимых сокращений каждой матки. Хэтчер уверена в своей команде врачей, признавая уникальность своего случая.

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