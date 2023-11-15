Гастрономические вундеркинды: больные муравьи способны выбирать пищу, лечащую заболевания

Новое исследование открыло уникальную черту у одного из видов муравьев. При заражении опасными заболеваниями они переходят на пищу, помогающую бороться с болезнью.

Шелковые муравьи, обитающие в Финляндии, продемонстрировали удивительную способность к самолечению при заражении грибковым заболеванием. Исследователи из Университета Граца провели эксперименты по изучению этого поведения. Они обнаружили, что эти муравьи при заражении инстинктивно потребляют тлю, что связано с увеличением выживаемости во время инфекции. Известно, что тля содержит перекись водорода — антисептический компонент, способный бороться с грибковыми патогенами.

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В ходе исследования под руководством Джейсона Риссанена было собрано 30 диких гнезд шелковистых муравьев (Formica fusca), половина из которых была намеренно заражена опасным грибком. Затем муравьям предложили различные варианты корма: стандартную смесь агара и меда и две смеси с добавлением разного количества раздавленных тлей. Если здоровые муравьи предпочитали стандартный корм, то зараженные муравьи значительно увеличивали потребление корма, обогащенного тлей, особенно смеси с повышенным содержанием тли.

Это избирательное пищевое поведение оказалось решающим фактором в способности муравьев противостоять грибковой инфекции. После выздоровления муравьи вернулись к своему обычному рациону. Полученные результаты свидетельствуют о врожденной способности муравьев определять химический состав пищи, в частности перекиси водорода, и реагировать на него таким образом, чтобы максимально повысить свои шансы на выживание без передозировки.

Риссанен отмечает важность сбалансированного питания в борьбе с болезнями, указывая на то, что тля не только предлагает целебную перекись водорода, но и обеспечивает организм необходимыми питательными веществами, такими как липиды, белки и аминокислоты, способствующими общему оздоровлению.

Данное исследование пополнило растущий массив данных о самолечении животных, присоединившись к таким примерам, как шимпанзе, использующие насекомых для лечения ран, и личинки плодовых мух, употребляющие спирт для уничтожения яиц паразитических ос. Следующая фаза исследования направлена на изучение того, как муравьи могут использовать тлю в качестве природного лекарственного средства в своей обычной среде обитания.

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