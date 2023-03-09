Тайна раскрыта: идентифицирован "таинственный червь", плавающий внутри бутылок с мескалем

Ученые рассказали всю правду про загадочного "текилового червя", которого на самом деле не используют в текиле и он вовсе не является червем.

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Алкоголь, дистиллированный из сердца суккулента агавы, часто упаковывается с тем, что многие люди сочтут мерзкой диковинкой. Внутри некоторых бутылок с мескалем плавает червеобразный детеныш насекомого. С момента его добавления в традиционный мексиканский напиток примерно в 1940-х годах, таксономическая принадлежность пропитанного алкоголем насекомого, который мы не решаемся употреблять, так и не была подтверждена. Теперь группа исследователей провела анализ ДНК личинок, сохранившихся в различных марках коммерчески доступного мескаля, и неожиданно обнаружила, что этот напиток действительно украшает всего один вид, пишет Science Alert.

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Предположения о принадлежности "червяка" ранее варьировались от бабочки, моли и/или долгоносика — всех известных вредителей растений агавы. Исторически сложилось так, что мексиканцы употребляют в пищу личинки около 63 различных видов насекомых, причем некоторые из них, как считается, обладают полезными для здоровья свойствами, включая афродизиаки.

Сильным претендентом на идентичность образцов мескаля была гусеница текильского гигантского шкипера (Aegiale hesperiaris), бабочки, которая откладывает яйца в центральные листья растения агавы. Когда гусеницы вылупляются, они питаются мякотью растения. Учитывая распространенное название насекомого, оно казалось очевидным кандидатом.

Долгоносики также являются особенно неприятными насекомыми, которые могут завестись в агаве и привести к потере до 40 процентов урожая. Самки впрыскивают свои яйца в ствол или открытые корни растения, производя молодых особей, которые съедают растение изнутри.

Энтомолог Университета Флориды Акито Кавахара и его коллеги собрали 21 экземпляр законсервированных насекомых из коммерческих бутылок мескаля в период с 2018 по 2022 год. В то время как некоторые насекомые были белыми, другие — розовато-красными. Несмотря на тонкие различия, все 18 успешно секвенированных экземпляров содержали ДНК одного вида насекомых: Comadia redtenbacheri.

Как бабочка и долгоносик, эта моль, обитающая в Техасе и Мексике, также откладывает свои яйца, а это около 120 штук за раз, на растения агавы, чтобы вылупившиеся гусеницы питались стеблями и корнями суккулента. Из-за своей многочисленности они могут погубить растение. Сбор потомства ночной трепальщицы также приводит к гибели агавы.

Относительно недавнее добавление личинки моли в напитки, не относящиеся к мескалю, вероятно, было маркетинговым трюком, хотя эта практика окружена множеством мифов.

"Хотя мы считаем, что наша выборка является надежным представителем широкого спектра мескалей, содержащих личинки, вполне возможно, что дополнительные марки и сорта, которые мы не смогли отобрать, могут содержать личинки других видов насекомых", — уточняют Кавахара и команда в своей статье.

Личинки этих мотыльков — одни из самых популярных съедобных насекомых в Мексике. Они также добавляются в другие напитки и продукты питания, в том числе в качестве соли и других гарниров, и продаются по цене до 200 долларов США за килограмм.

Хотя глобальный переход на употребление в пищу большего количества насекомых принесет много пользы, мы должны быть осторожны, чтобы не создать в процессе другие проблемы. Растущий спрос на мотыльков, к сожалению, приводит к сокращению их численности. Некоторые исследователи рассматривают возможность разведения C. redtenbacheri для защиты дикой популяции.

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