Таємниця розкрита: ідентифікований "таємничий хробак", що плаває всередині пляшок з мескалем

Вчені розповіли всю правду про загадкового "текілового хробака", якого насправді не використовують у текілі і він зовсім не є хробаком.

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Алкоголь, дистильований із серця сукулента агави, часто упаковується з тим, що багато людей вважатимуть мерзенним дивом. Усередині деяких пляшок з мескалем плаває червоподібне дитинча комахи. З моменту його додавання до традиційного мексиканського напою приблизно в 1940-х роках таксономічна приналежність просоченої алкоголем комахи, яку ми не наважуємося вживати, так і не була підтверджена. Тепер група дослідників провела аналіз ДНК личинок, що збереглися в різних марках комерційно доступного мескалю, і несподівано виявила, що цей напій справді прикрашає лише один вид, пише Science Alert.

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Припущення про належність "черв'яка" раніше варіювалися від метелика, молі та/або довгоносика — всіх відомих шкідників рослин агави. Історично склалося так, що мексиканці вживають в їжу личинки близько 63 різних видів комах, причому деякі з них, як вважається, мають корисні для здоров'я властивості, включаючи афродизіаки.

Сильним претендентом на ідентичність зразків мескаля була гусениця текільського гігантського шкіпера (Aegiale hesperiaris), метелика, який відкладає яйця в центральне листя рослини агави. Коли гусениці вилуплюються, вони харчуються м'якоттю рослини. Враховуючи поширену назву комахи, вона здавалася очевидним кандидатом.

Довгоносики також є особливо неприємними комахами, які можуть завестися в агаві та призвести до втрати до 40 відсотків урожаю. Самки впорскують свої яйця в стовбур або відкрите коріння рослини, виготовляючи молодих особин, які з'їдають рослину зсередини.

Ентомолог Університету Флориди Акіто Кавахара та його колеги зібрали 21 екземпляр законсервованих комах із комерційних пляшок мескалю у період з 2018 по 2022 рік. У той час, як деякі комахи були білими, інші — рожево-червоними. Незважаючи на тонкі відмінності, усі 18 успішно секвенованих екземплярів містили ДНК одного виду комах: Comadia redtenbacheri.

Як метелик і довгоносик, ця моль, що мешкає в Техасі і Мексиці, також відкладає свої яйця, а це близько 120 штук за раз, на рослини агави, щоб гусениці, що вилупилися, харчувалися стеблами і корінням сукулента. Через свою численність вони можуть занапастити рослину. Збір потомства нічної тріпальниці також призводить до загибелі агави.

Щодо недавнього додавання личинки молі до напоїв, що не належать до мескалю, ймовірно, було маркетинговим трюком, хоча ця практика оточена безліччю міфів.

"Хоча ми вважаємо, що наша вибірка є надійним представником широкого спектру мескалей, що містять личинки, цілком можливо, що додаткові марки та сорти, які ми не змогли відібрати, можуть містити личинки інших видів комах", — уточнюють Кавахара та команда у своїй статті.

Личинки цих метеликів — одні з найпопулярніших їстівних комах у Мексиці. Вони також додаються до інших напоїв та продуктів харчування, зокрема солі та інших гарнірів, і продаються за ціною до 200 доларів США за кілограм.

Хоча глобальний перехід на споживання більшої кількості комах принесе багато користі, ми повинні бути обережними, щоб не створити в процесі інших проблем. Зростання попиту на метеликів, на жаль, призводить до скорочення їх чисельності. Деякі дослідники розглядають можливість розведення C. redtenbacheri для захисту дикої популяції.

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