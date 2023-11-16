Пристрастие мужчин к алкоголю воздействует на их будущее потомство: выводы ученых шокируют

Исследователи считают, что наука недооценивает последствия употребления отцами алкоголя за месяцы и недели до зачатия.

Статистические данные показывают, что мужчины пьют больше, чаще употребляют алкоголь и почти в 4 раза чаще страдают расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, чем женщины. И все же, когда дело доходит до диагностики детей с врожденными дефектами, связанными с употреблением алкоголя, исторически учитываются лишь привычки матери, пишет Science Alert.

По словам профессора физиологии Техасского университета A&M Майкла Голдинга, такая расстановка ответственности вовсе не является справедливой. Предыдущие исследования уже доказали, что сперматозоиды несут огромное количество эпигенетической информации, что существенно влияет на развитие плода и здоровье ребенка в целом.

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Тем не менее реальность такова, что в современном мире большинство врачей и медицинских работников все еще не принимают во внимание влияние здоровья и образа жизни отца на развитие ребенка. Именно поэтому Голдин с коллегами посвящают свои исследования тому, как употребление алкоголя мужчинами за недели и месяцы до зачатия влияет на развитие плода. В результате ученым впервые удалось продемонстрировать, что употребление мужчинами алкоголя до беременности является вероятной причиной развития черепно-лицевых аномалий и нарушений роста у плода. Но, увы, этот аспект все еще остается мало изученным.

Еще в 1981 году главный хирург США выпустил предупреждение общественного здравоохранения о том, что употребление алкоголя женщинами во время беременности является причиной физических и умственных врожденных дефектов у детей. Статистика свидетельствует о том, что сегодня приблизительно у 1 из 20 школьников в США могут наблюдаться те или иные формы расстройств алкогольного спектра плода.

Данные Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) говорят о том, что подобные формы расстройств могут возникнуть, когда алкоголь попадает из крови матери к ребенку через пуповину. В результате появилось предубеждение, что на развитие плода и здоровье будущего ребенка влияет лишь употребление алкоголя мамой.

Однако со временем появилось все больше противоречий. Например, подобные дефекты наблюдались у новорожденных, даже когда матери уверяли, что не употребляли алкоголь. В то же время ученые обнаружили, что зарегистрированные уровни употребления алкоголя не коррелируют напрямую с развитием у ребенка дефектов. Более того, не все женщины, употребляющие алкоголь во время беременности, рожают детей с алкогольным синдромом плода.

Недостающий кусочек пазла — отцы

Все это натолкнуло ученых на мысль, что существует еще пока неизвестные факторы воздействия. Голдина с коллегами считают, что недостающая часть пазла — это отцы.

Известно, что алкоголь является социальным наркотиком, а потому вполне вероятно, что женщины пили не сами, а, например, со своими партнерами. Исходя из этого предположения команда использовала модель мыши, чтобы определить, что произойдет, если мама, папа или оба родителя будут выпивать.

Голдин отмечает, что фетальный алкогольный синдром связан с тремя врожденными дефектами:

аномалии лица;

снижение роста головы и головного мозга;

задержка роста плода.

Команда взяла за основу предыдущие исследования на мышах и людях, а затем использовала компьютерное моделирование, чтобы посмотреть, как употребление алкоголя одним или обоими родителями влияет на развитие плода. А затем программа определила, какие изменения были воздействием со стороны матери, отца или обоих родителей.

Ребенок с типичными чертами лица, связанными с расстройством алкогольного спектра плода Фото: Wikipedia

Ученые обнаружили, что хроническое употребления алкоголя мужчинами влияет на формирование мозга, черепа и лица детей. Кроме того, наблюдалась микроцефалия, недоразвитие головы и головного мозга, а также меньший вес при рождении, причем он уменьшался пропорционально тому, насколько больше пил отец.

В результате ученые пришли к выводу, что хроническое употребление алкоголя мужчинами (более 5 порций в день в течение четырехчасового окна) может вызвать все три основные врожденных дефекта. Более того, модель также показала, что черепно-лицевые изменения сохраняются и в более позднем возрасте. Аномальное расположение верхних и нижних зубов является еще одним признанным симптомом алкогольного синдрома плода у человека. К слову, другие исследования также показали, что употребление алкоголя мужчинами приводит к изменению поведения у потомства, а также повышенный риск порока сердца.

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